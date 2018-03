Gädechens zieht in den „Königsausschuss“

von Michael Kuhr

22. März 2018, 12:27 Uhr

Neben seiner Funktion als Obmann seiner Fraktion im Verteidigungsausschuss wurde der ostholsteinische CDU-Bundestagsabgeordnete Ingo Gädechens nun von seiner Fraktion als ordentliches Mitglied in den Haushaltsausschuss entsandt. Dieser Ausschuss, häufig auch als „Königsausschuss“ tituliert, bestimmt über die Ausgaben des Bundes – ohne Zustimmung der Mitglieder des Haushaltsausschusses kann die Bundesregierung keinen Cent ausgeben.

„Ich freue mich sehr über den großen Vertrauensbeweis meiner Fraktion“, sagte Gädechens. Zwei ordentliche Mitgliedschaften in sehr bedeutenden und arbeitsintensiven Ausschüssen seien schwierig und würden selten so vergeben. „Dass ich nun in beiden Gremien arbeiten darf, sehe ich als Anerkennung meiner Arbeit der vergangenen Jahre.“

Mit der Benennung als Mitglied im Haushaltsausschuss erhält Gädechens nicht nur im Verteidigungsbereich einen größeren Einfluss. Auch in vielen regionalen Aspekten wolle der CDU-Abgeordnete stärker als bisher ein direktes Mitspracherecht erhalten. Dies sei nicht nur für seinen Wahlkreis Ostholstein/ Nordstormarn von enormer Bedeutung, sondern auch für ganz Schleswig-Holstein. „Insbesondere beim Bau der Hinterlandanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung geht ohne Geld gar nichts. Ich werde alle Möglichkeiten des Haushaltsausschusses nutzen, um auch die Problemlagen in meinem Wahlkreis anzugehen.“