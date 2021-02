Das kleine Polit-Gespräch : FWG: Plön hat seine Badestellen vernachlässigt

Der Fraktionsvorsitzende der FWG-Plön, Dr. Detlef Erdtmann, lobt Plöns Bürgermeister Lars Winter

von Michael Kuhr

07. Februar 2021, 13:56 Uhr

PlöN | Nach FDP und SPD meldet sich die FWG-Plön zu Wort. Im Rückblick auf die Kommunalwahl 2018 und im Hinblick auf die 2023 in Schleswig-Holstein anstehende Kommunalwahl stellt der OHA neun identische Fragen an die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden der Plöner Ratsversammlung, deren Antworten wir in lockerer Reihenfolge abdrucken. Heute stellt sich Dr. Detlef Erdtmann Vorsitzender der FWG-Ratsfraktion, den Fragen.

Was läuft in Plön gut?

Das Interesse der Bürger an den Angelegenheiten der Stadt Plön ist intensiv und wird begrüßt – zum Beispiel Sportvereine, soziale Angebote, Feuerwehr oder Stadtmarketing.

Was läuft in Plön schlecht?

Es gibt viele Konzepte und Ideen, die aus unterschiedlichen Gründen im Sande verlaufen oder aus finanziellen Gründen nicht durchführbar sind.



Welche Projekte sollten zeitnah angeschoben werden?

Bebauungsplan Eutiner Straße mit akzeptabler Regelung „Altes Fährhaus“ der Nutzung durch den Plöner Segelverein sowie Flächen der ehemaligen Fischerei Reese, sinnvolle Gestaltung der Nutzungsverhältnisse „Prinzeninsel“ inklusive Einbindung des Naturparks Schleswig-Holstein e.V., Bebauungsplan Strandhaus Fegetasche inklusive Gelände Tennisplätze, neues Gelände für Tennisplätze, Neugestaltung des aus 1975 stammenden Flächennutzungsplans der Stadt Plön, Barrierefreiheit betreffend das Marktplatzgelände, Schaffung einer Skateranlage für Jugendliche.



Es wird erwartet, dass die Steuereinnahmen sinken: Welche Projekte müssen dann in Plön verschoben werden?

Aufgabe der Planung Naturpark Ölmühle, Masterplan Plöner See.



Welche Entwicklung hat Plön in den vergangenen Monaten/Jahren verschlafen?

Gestaltung der Nutzungsverhältnisse der „Prinzeninsel“, Vernachlässigung der Badestellen im Plöner See im Stadtbereich, Vernachlässigung von touristischen Infrastrukturmaßnahmen sowie fehlende Gestaltung von Kinder- und Jugendspielplätzen.



Wie bewerten Sie das Klima in der Plöner Kommunalpolitik?

Angespannt, Überbewertung von persönlichen Streitigkeiten, Befassung mit zu vielen unwichtigen Kleinigkeiten.



Begründen Sie bitte, warum Sie, warum Sie mit der Arbeit des Bürgermeisters zufrieden oder unzufrieden sind:

Der Bürgermeister ist ein erfahrener Politiker, er ist sachlich und sehr kompetent, er ist sehr aktiv und engagiert, möchte aber am liebsten alles allein gestalten und entscheiden.



Bewerten Sie bitte in Schulnoten: Wo befindet sich Plön heute?

Befriedigend – eine drei.



Warum haben Sie für Plön diese Note vergeben?

Weil die Stadt Plön mit vielen Projekten nicht recht voran kommt.