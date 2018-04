FWE sieht Bürgerforum als „vollen Erfolg“

von Alexander Steenbeck

Da waren die Initiatoren angenehm überrascht: Zum ersten Bürgerforum zur Kommunalwahl, einer Veranstaltung der Freien Wähler Eutin (FWE), fanden sich genau 96 Interessierte im Behrens-Bus-Terminal ein. Mit zwei Kleinbussen hatte der Gastgeber und Unternehmer Claus Behrens einen Shuttle-Service organsiert. Die meisten Bürger reisten jedoch selbst an.

Zu den schmissigen Klängen des Shanty-Chores „Eutiner Wind“ wurde geschunkelt und mitgeklatscht, bevor man dann in die kommunale Politik einstieg. Der 1. Vorsitzende Olaf Bentke und FWE-Spitzenkandidat Malte Tech erläuterten in Vorträgen ihre politischen Vorstellungen – die Senkung der Stadtverschuldung, die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, eine jährliche Bürgerversammlung, ein fahrradfreundliches Eutin, der Neubau der Schule am kleinen See, die Zukunft der Wisser-Schule und der zunehmende Vandalismus in der Stadt waren nur einige Punkte in der anschließenden regen Diskussion.

Moderiert wurde der Abend von den Kandidaten Ulrike Wörle und Claus Cordes. Zum Abschluss gab es noch einmal Shanty-Musik und ein frisches Fischbrötchen für den Heimweg. Tech dankte Behrens für Bewirtung und die Möglichkeit, in den Räumen des Busunternehmens zu tagen und wertete den Abend als einen „vollen Erfolg“.