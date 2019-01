Eutin : FWE hat einen neuen Vorstand

Nach einer Austrittswellehaben sich die Freien Wähler neu sortiert – und es droht neuer Ärger.

von Achim Krauskopf

20. Januar 2019, 13:48 Uhr

Nach dem Austritt von zwölf Mitgliedern, die sich als „Demokratische Freie Wähler“ Eutin formiert haben, hat sich die Freie Wählergemeinschaft Eutin (FWE) neu aufgestellt. In einer Jahresversammlung am Freitag in der „Alten Straßenmeisterei“ seien alle Positionen des Vorstandes neu besetzt worden, meldete FWE-Mitglied Lothar Sperling über die Internet-Plattform Facebook. Danach ist Olaf Blanck neuer 1. Vorsitzender, das Amt bekleidete bisher der ausgetretene Olaf Bentke. Neuer 2. Vorsitzender ist FWE-Gründer Malte Tech, dieses Amt war durch den Austritt von Ivo Stock unbekleidet. Neuer 3. Vorsitzender wurde Gerd Heiligenstühler, diese Funktion hatte bislang Malte Tech. Als Schriftführerin wurde Ingrid Tech wiedergewählt, neuer Kassenwart als Nachfolger von Annegret Cordes wurde Lothar Sperling. Die Nachricht auf Facebook wurde prompt von einem FWE-Mitglied mit dem Hinweis kommentiert, dass er keine Einladung zu dieser Versammlung bekommen habe und die Wahl deshalb ungültig sei. Dem entgegen steht die Versicherung von Lothar Sperling, dass alle Mitglieder per Post oder per E-Mail eingeladen worden seien.