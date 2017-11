FWE-Anträge an die Stadt

von Achim Krauskopf

erstellt am 22.Nov.2017 | 11:33 Uhr

Eine Gastronomie in der Historischen Reithalle und das Einzelhandelskonzept macht die Fraktion der Freien Wähler Eutin (FWE) zum Thema für die Stadtvertretersitzung am Mittwoch, 6. Dezember. Mit einem Antrag fordert die FWE, das Einzelhandelskonzept der Stadt außer Kraft zu setzen und die in den Bebauungsplänen eingearbeiteten Teile (Stichwort Sortimentslisten) zu streichen.

Zur Begründung heißt es, das mehrheitlich beschlossene Einzelhandelskonzept habe die erhofften Verbesserungen nicht gebracht. „Die Leerstände der Innenstadt sind so groß wie noch nie. Selbst die durchgeführte Landesgartenschau hat bei vielen Unternehmern zu Verlusten geführt.“ Trotz vieler Rückfragen habe die Verwaltung keinen Ort nennen können, an dem ähnliche Einzelhandelskonzepte funktioniert hätten.

In Hinsicht auf die Sanierung der Schlossterrassen beantragen die Freien Wähler, einen ganzjährig geöffneten gastronomischen Betrieb mit Außenterrasse und öffentlichen Toiletten zu schaffen. Die Verwaltung hat, wie FWE-Vorsitzender Malte Tech feststellt, erklärt, dass die Einrichtung einer Gastronomie in der Reithalle die Einwerbung von Fördermitteln für den Anbau und die Sanierung verhindern würde. Einen Beweis für diese Behauptung gebe es aber nicht, die Freien Wähler stellten daher den Antrag auf Einrichtung einer Gastronomie, zumal der geltende Bebauungsplan einen gastronomischen Betrieb vorsehe.