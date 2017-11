Funktioniert Gleichstellung in Teilzeit?

von Constanze Emde

erstellt am 21.Nov.2017 | 00:45 Uhr

Muss auf dem Land noch härter für die Gleichstellung „gekämpft“ werden als in der Großstadt – oder wie ist die pauschale gesetzliche Regelung der Vorgängerregierung zu sehen, dass Kommunen ab 15 000 Einwohner eine Gleichstellungsbeauftragte in Vollzeit zu beschäftigen haben? Das würde bedeuten, dass Eutin ebenso wie Kiel oder der Kreis Ostholstein mit deutlich mehr als 200 000 Einwohnern die gleiche Stundenanzahl für die Gleichstellung aufbringen müsste.

Die Diskussion um Sinn oder Unsinn dieser Regelung ist längst entbrannt: Sollte das Land nicht für die entstehenden Mehrkosten aufkommen, drohen Gemeinden, Städte und Kommunen sich diese mit einer Klage vor dem Landesverfassungsgericht zurückzuholen (wir berichteten). Auch Eutin steht vor der Entscheidung, ob die Stelle der derzeit in Teilzeit beschäftigten Gleichstellungsbeauftragten Gudrun Dietrich aufgestockt werden soll oder nicht – Ausnahmen in besonderen Fällen sind laut Gesetz möglich.

In der jüngsten Hauptausschusssitzung gab es keine ausführliche Diskussion dazu, wohl aber die Anmerkungen von Freien Wählern und SPD, dass den beiden Fraktionen die Präsenz in der Öffentlichkeit zu wenig sei. „Ich hätte mir eine inhaltliche Diskussion gewünscht, keine über die Stundenzahl“, sagt Dietrich auf Nachfrage. Im Ausschuss selbst wurde das anhand der Vorlage nicht deutlich. Darin schrieb sie von einer zurückgehenden Nachfrage der Bürger bei „gleichzeitig guter Infrastruktur“ und Vernetzung verschiedenster Organisationen in der Stadt und formulierte, dass sie selbst keine Notwendigkeit für eine Vollzeitstelle sehe.

Bürgermeister Carsten Behnk will die politische Diskussion um den Stellenplan – und damit auch die Entscheidung für eine Voll- oder Teilzeit-Kraft im Bereich Gleichstellung – abwarten. Behnk: „Losgelöst davon unterstütze ich selbstverständlich das Vorgehen der Kommunalen Spitzenverbände gegen diese Regelung. Hier haben wir den klassischen Fall einer Konnexität auslösenden Entscheidung des Landesgesetzgebers. Es war eine rein politische Entscheidung auf Landesebene, deren Konsequenz die Finanzierung durch das Land auslöst. Ich erwarte, dass die eventuell entstehenden Mehrkosten vom Land getragen werden.“

Auf Nachfrage beim Kreis Ostholstein, der schon vor der gesetzlichen Regelung eine Vollzeitkraft beschäftigte, heißt es: „Es ist ein Eingriff in die kommunale Organisationshoheit und den Handlungsspielraum der kommunalen Selbstverwaltung.“

Das Land selbst verkündete, sich bis Ende Dezember entscheiden zu wollen, ob die Vorschrift kassiert wird oder nicht. Eutins Stadtvertretung hat das Thema – als eines von vielen – bereits am 6. Dezember auf dem Tisch.