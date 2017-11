Funkstille kann gutes Zeichen sein

vergrößern 1 von 1 Foto: Krauskopf 1 von 1

von Achim Krauskopf

erstellt am 29.Nov.2017 | 13:12 Uhr

Einen Berg an Themen und Informationen gab es Dienstag bei einer Dorfschaftsversammlung. Der Einladung des Dorfvorstandes waren fast 100 Süseler gefolgt, die für ein gut gefülltes TSV-Sportheim sorgten, und trotzdem war die Tagesordnung in einer guten Stunden abgearbeitet.

Sensationelle Neuigkeiten gab es nicht, immerhin ein Hoffnungsschimmer für die Süseler, die von Staub, Lärm und Geruch der Firma Norderde am Süseler Baum geplagt sind: Die stellvertretende Bürgermeisterin Swantje Meininghaus erinnerte an eine Sitzung des Planungsausschusses im Mai, in der ausgiebig über eine neue Anlage zur Aufbereitung

von Asche aus Müllverbrennungsanlagen diskutiert worden war. Die Anlagenkapazität ist mit 150 000 Tonnen drei Mal größer ist als bei der alten Anlage.

Nach dieser Sitzung zur Vorbereitung einer Stellungnahme der Gemeinde habe es eine interne Anhörung unter Beteiligung von Landesbehörden gegeben. Seitdem sei es still geblieben. Meininghaus: „Wie mir Insider gesagt haben, ist es ein gutes Zeichen für die betroffenen Süseler, dass sich das Land so lange Zeit lässt. Beim Land soll nicht gut angekommen sein, dass die Anlage schon steht.“

Den aktuellen Stand der Diskussion über eine Entschärfung der Kreuzung Süseler Baum schilderten Carsten Hennings aus dem Dorfvorstand und Swantje Meininghaus, das Thema war am Abend zuvor auch im Planungsausschuss behandelt worden. Die Kosten für einen aus dem Dorf geforderten Kreisel lägen bei 580 000 Euro, sagte Hennings, aber das Land sei nicht bereit, sich an den Kosten zu beteiligen, solange die Gemeinde keine Maßnahmen auf der alten B 76 ergriffen habe. Dieses 600 Meter lange Stück, das der Gemeinde nach dem Bau der neuen B 76 „geschenkt“ wurde, dient als kurzer Weg für fast alle Fahrzeuge, die aus Richtung Neustadt in Richtung Eutin und umgekehrt fahren.

Eine Verringerung des Verkehrs auf diesem Stück wäre durch eine Sperrung oder auch eine Einbahnregelung denkbar, scheitere aber an mehreren ungelösten Problemen, ergänzte Meininghaus, vor allem an dem Busverkehr, der Middelburg bedient. Für eine sinnvolle Lösung werde es noch eingehende Beratungen geben müssen.

Im Tätigkeitsbericht stellte Dorfvorsteher Alfred Neumann fest, dass der Laternenumzug seit 2016 eine Gemeinschaftsaktion von Dorfvorstand, Turn- und Sportverein, Theaterverein, Kirchengemeinde, Freiwilliger Feuerwehr, DRK-Bereitschaft und Grundschule sei. Die Zusammenarbeit werde nächstes Jahr fortgesetzt, der Fanfarenzug des TSV Pansdorf sei bereits für den 10. November gebucht.

Der Dorfvorstand habe der Feuerwehr angeboten, beim nächsten Buschfest zu helfen, das dieses Jahr wegen Personalproblemen ausgefallen sei. Überhaupt sei mehr Zusammenarbeit angebracht, um die Qualität des Dorflebens zu bewahren. Als Motivationsschub für neue Wege dörflicher Initiativen kündigte Neumann bei ausreichend Ankündigungen einen Filmabend mit dem Dokumentarstreifen „Von Bananenbäumen träumen“ über ein Dorf an, dessen Bewohner ungewöhnliche Ideen entwickeln.

In Hinsicht auf die zu Weihnachten bevorstehende Schließung der letzten Gaststätte im Dorf kündigte Swantje Meininghaus an, dass es den Plan gebe, den Sitzungsraum im Rathaus auch für dörfliche Veranstaltungen bereitzustellen.

Für die nach der Kommunalwahl nächstes Jahr erfolgende Wahl eines neuen Dorfvorstandes kündigte Alfred Neumann an, dass er sowie Rainer Jürß und Dieter Preuß nicht mehr kandidieren werden.