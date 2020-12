Angst vor Strahlung : Funkmast sorgt in Grebin für Unmut

Gemeindevertretung hat noch keine Einigung über den Bau des geplanten Mobilfunkturms erzielt.

von Michael Kuhr

16. Dezember 2020, 17:09 Uhr

Grebin | Es ist eine unendliche Geschichte – die Sache mit dem Mobilfunkturm in Grebin. Das Dorf ist uneins darüber, die Gemeindevertretung demonstriert mehr Parteipolitik als Gemeinsinn, der Bürgermeister ringt um Mehrheiten und kommt nicht recht weiter. Immer wieder wird ein neues Kapitel aufgeschlagen – so auch auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung.

Es ist schon knapp zwei Jahren her, dass die für Funkmasten zuständige Fachfirma American Tower (ATC) die Gemeinde um einen geeigneten Standort für einen neuen Mast ansprach. Es ging in der ersten Diskussion um das Für und Wider eines solchen Mastes, um die Angst der Gegner „gegrillt“ zu werden von den Strahlungen, weshalb sich die Gemeinde schwer tat, einen geeigneten Standort zu finden. Mal äußerten die Kreisbehörden Bedenken, mal die Anwohner. Sieben oder acht Standorte wurden so abgeklopft und wieder verworfen.

Übrig blieben dann zwei Standorte, an denen die Errichtung des Mastes technisch möglich wäre. Der eine ist am Sportplatz, am Rande eines Biotops, der andere etwas weiter draußen, dort, wo bereits der Mast einer Flutlichtanlage steht. Damit öffnete die Gemeinde ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte. In einer Einwohnerversammlung konnten die Bürger Fragen an einen Vertreter der Firma ATC stellen und ihre Bedenken äußern. Welcher der beiden letzten Standorte sollte es nun sein? Weil es für den Platz am Biotop keine Baugenehmigung geben würde, blieb nur noch Option zwei. Oder auch nicht, denn 20 Meter weiter gen Nordosten soll er nun verschoben werden. Zwischenzeitlich drohten Gegner immer wieder mit der Bildung einer Bürgerinitiative und einer möglichen Klage gegen das Vorhaben. Jetzt hat die Gemeindevertretung sich mit sieben zu drei Stimmen für den Standort entschieden – aber damit noch längst nicht für einen Vertrag mit dem Anbieter.

Vielleicht gibt es einen, der mehr Pacht zahlt. Bürgermeister Karl Schuch nahm Kontakt mit der Bundesnetzagentur auf und stieß dort auf Verwunderung. Es sei ein einmaliges Ansinnen, wurde der Gemeinde erklärt und gleichzeitig der Rat geäußert, es doch einmal bei den großen Anbietern von Sendemasten zu versuchen. Und in der Tat, mit seiner Nachfrage bei ATC stieß der Bürgermeister auf Zustimmung – 300 Euro mehr seien wirtschaftlich wohl vertretbar, wurde ihm signalisiert – also rund 1800 Euro statt 1500 Euro im Jahr.

Aber einen Vertrag mit dem Anbieter kam noch nicht zustande. Weitere Anrufe müssten erfolgen, so die Mastgegner in der Gemeindevertretung. „Ein Vergleichsangebot wäre schön“, lautete ein Argument. Immerhin will der Bürgermeister nun dort einen Pfahl in den Boden schlagen, wo der künftige Mast stehen könnte, damit jeder Bürger sich des Standortes bewusst werden kann. Die genauen geografischen Daten hat die Gemeindevertretung notiert.

In einem weiteren Kapitel soll dann die Ausgestaltung eines Vertrages mit welchem Anbieter auch immer ausgehandelt werden. Ob der gefunden und die Gemeindevertretung diesem zustimmen wird, ist offen. Klar positioniert hat sich die Gemeindevertretung immerhin in der Frage, dass der Turm nicht auf dem Gelände eines privaten Eigentümers gebaut werden soll. Diese „unendliche Geschichte“ dürfte also auch im Jahr 2021 fortgeschrieben werden.