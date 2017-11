Fundsachen zum Schnäppchenpreis

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Das beste Stück hob Auktionator Timo Hantel bis zum Schluss auf. Ein Schlauchboot, das ohne Besatzung auf dem Kellersee treibend, Ende Dezember einen Polizeieinsatz ausgelöst hatte. Bei der Fundsachenversteigerung der Stadt am Wochenende zog es die Blicke auf sich. „Ein alter Mann kann nicht mehr rudern, kann man da auch einen Motor anbauen?“, fragte ein älterer Besucher den Auktionator schmunzelnd. Für 50 Euro ersteigerte schließlich Alexej Koch (38) das Boot Marke Allroundmarin. „Damit fahre ich auf dem Plöner See zum Angeln“, freute sich der Eutiner über das Schnäppchen, das neu rund 600 Euro gekostet hätte, ließ die Luft heraus und rollte das Boot zusammen, um es im Auto zu verstauen.

Unzählige Teile wechselten an diesem Tag in der alten Reithalle den Besitzer. Genau dokumentiert und quittiert von den Mitarbeiterinnen im Bürgerbüro Christiane Gaida, Anita Lützel, Katja Rutz und Susanne Haß. Startgebot war jeweils ein Euro. Zu diesem Preis ergatterte gleich zu Beginn der zehnjährige Daniel einen schwarzen Sportbeutel. „Könnt ihr nicht mit Sportbeuteln anfangen?, fragte der Eutiner Steppke Timo Hantel hoffnungsvoll, war er doch eigens deshalb mit Mama Swantje gekommen. Sein Wunsch ging in Erfüllung, und für einen Euro ersteigerte Daniel kurz darauf das Wunschobjekt. Auch ein Lautsprechersystem mit Bass-Box für PC und MP-3-Player gefiel dem Jungen. Doch es ging für 16 Euro in andere Hände. Die Lautsprecher und ein Akkordeon, das kurz darauf Eutinerin Caroline Siegmund (56) für 21 Euro ersteigerte, waren bei Polizeieinsätzen wegen Ruhestörung sichergestellt und dem Ordnungsamt übergeben worden. „Ich werde es gleich zu Hause testen, bin sehr gespannt. Akkordeons sind meine Leidenschaft“, erzählte Siegmund, die sechs weitere Exemplare besitzt und hobbymäßig musiziert.

15 Fahrräder kamen zu Preisen von einem bis zu 51 Euro unter den Hammer, ein Ehering in 585er Gold, aber ohne Namensgravur, brachte 72 Euro. Für zwei Uhren und einen kleinen silberfarbenen Pokal hieß es erst bei 64 Euro…„zum Dritten!“ 30 Teile, die ein Unbekannter in einem blauen Sack vor dem Rathaus „entsorgt“ hatte, gingen geschlossen für ein paar Euro weg.

Fundsachen bewahrt die Stadt ein halbes Jahr auf. Meldet sich kein Eigentümer, und möchte der Finder den Gegenstand nicht behalten, kommen die Sachen unter den Hammer.