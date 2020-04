Eutin : Für Viertklässler beginnt am Mittwoch der Unterricht.

Bis 22. Mai sollen die Viertklässler in kleinen Lerngruppen unterrichtet werden. Ab 25. Mai sollen die Kleineren Präsenzzeiten bekommen.

30. April 2020, 21:32 Uhr

Eutin | Nach den Abiturienten und Berufsschulschülern starten am Mittwoch nun auch die Abschlussklassen der Gemeinschafts- und Grundschulen wieder mit dem Unterricht.

Seit der Kultusministerkonferenz ist klar: „So, wie wir Unterricht kennen, wird er bis zu den Sommerferien nicht mehr stattfinden.“ Stattdessen solle es, so der Wunsch der Ministerin, für möglichst viele Kinder zeitweise Präsenzzeiten geben, zu denen sie die Schule besuchen können. Während Elternbeiräte und Lehrerverbände das Risiko der Öffnung der Schulung thematisieren, sind die Leiter der Schulen nun damit beschäftigt, die Beschlüsse umzusetzen und das Beste daraus zu machen.

Viertklässler starten je nach Größe in zwei bis drei Lerngruppen

Oliver Martins, Leiter der Gustav-Peters-Schule, hat mit seinen Außenstellenleitungen einen Plan erarbeitet, wie die Schüler der vierten Klassen wieder unterrichtet werden können. „Je eine 4. Klasse beginnt bei uns an allen drei Standorten ab Mittwoch, 6. Mai. Wir haben die Klassen je nach Größe in zwei bis drei Lerngruppen geteilt, die in der Zeit zwischen 8 Uhr und 13 Uhr von einem Lehrkräfteteam in den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Englisch und Sport binnen der nächsten drei Wochen unterrichtet werden“, erklärt Martins. Am nächsten Tag erhalte die nächste Klasse schulische Präsenzangebote. Bei den Viertklässlern gehe es im Unterricht um die Übergangsphase, die „Anschlussfähigkeit an den nächsten Bildungsabschnitt“, wie es im Fachjargon heißt. Die Schüler der vierten Klassen werden bis zum 22. Mai die einzigen an den jeweiligen Standorten sein, die von Lehrern unterrichtet werden. Parallel dazu wird selbstverständlich die Notbetreuung aufrecht erhalten.

Ab 25. Mai sollen die Klassen 1 bis 3 folgen

„Ab dem 25. Mai soll es dann Präsenzzeiten für die Jahrgänge Klasse 1 bis 3 geben“, erklärt Martins. Auch da würden aus einer Klasse mehrere Lerngruppen gebildet, da das Abstandhalten in den Klassenräumen sonst aus Platzgründen nicht funktioniere. Die oberste Maßgabe sei die Einhaltung der Hygienestandards. Die zusätzliche Herausforderung beim „Hochfahren“ des Schulbetriebes sei die Notbetreuung für Kinder von Alleinerziehenden oder Eltern aus systemrelevanten Berufen, die tagsüber in Kleingruppen ebenfalls in den jeweiligen Schulstandorten von 8 bis 12 Uhr stattfinde. Pausen und Toilettengänge werden versetzt stattfinden.

„Wir haben mit unserem Plan für ein Gleichgewicht der Präsenzzeiten und Fächer gesorgt. Es wird keinen Unterschied geben, ob ein Viertklässler nun an den See geht oder in Fissau oder der Blauen Lehmkuhle ist. Er wird genauso viel Deutsch, Mathematik, Englisch, Sport oder Sachunterricht wie an einem anderen Standort haben“, betont Martins. Jede Klasse bekomme einen Tag zugewiesen, an dem die Lerngruppen dann getrennt unterrichtet werden, weitere Aufgaben gebe es für Zuhause mit.

Home-Schooling bleibt weiter wichtig

All das binde viel Personal, aber „kein normaler Unterricht, wie wir ihn gewohnt sind“, bedeute eben auch, dass keine Klasse fünf Tage die Woche wieder fünf Stunden die Schulbank drücke. Home-Schooling bleibe weiter ein wichtiger Bestandteil des Lernens in dieser Zeit.

Auf die Einhaltung der strengen Hygienemaßnahmen lege die Schule viel Wert, wie sieht es mit der Maskenpflicht aus, die in geschlossenen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr seit Mittwoch Pflicht ist? „Im Schreiben des Städteverbands sowie des Ministeriums wird das Tragen eines Mund-und-Nasenschutzes empfohlen, nicht grundsätzlich dazu verpflichtet“, sagt Oliver Martins.

Mund- und Nasenschutz in der Grundschule werde empfohlen, sei aber keine Pflicht

Auch er wolle es als Empfehlung an die Kollegen weitergeben, aber nicht grundsätzlich dazu verpflichten. „Ich kann mir schwer vorstellen, dass Sechs- bis Zehnjährige eine Maske über 45 Minuten oder gar fünf Stunden am Stück aufbehalten und aushalten können. Auch ist dann die Gestik und Mimik gestört und nur eine eingeschränkte Interaktion mit dem Lehrer möglich“, erklärt Martins.