Für Menschen und Medien

Mit dem Tag der Bibliotheken erinnerten die Büchereien einmal mehr an ihr Potenzial als Wissensvermittler und Treffpunkt

von Juliane Kahlke

24. Oktober 2019, 16:54 Uhr

Eutin | Die Gründe für einen Besuch in der Kreisbibliothek sind vielfältig: „Weil es hier ruhiger ist als in der Schule und zu Hause“, sagt ein Sechstklässler der Weber-Schule. „Man kann viele Informationen aus Büchern rausholen oder eben aus dem Internet“, erklärt eine Sechstklässlerin der Wilhelm-Wisser-Schule ihren Aufenthalt Donnerstagmittag in der Eutiner Bücherei. Die Weberschüler treffen dort Freunde, nutzen das W-Lan (kabelloses Internet) oder Chillen (entspannen), wie einer von ihnen sagt.

Mindestens zweimal die Woche kommen die Weber-Schüler in das Gebäude am Schlossplatz, machen dort Hausaufgaben. Die Wisserschülerinnen besuchen die Kreisbibliothek ebenfalls regelmäßig. Am Donnerstag bereiten sie ein Referat vor.

An diesem Tag ist „Tag der Bibliotheken“ mit Programm für vor allem Kinder und Schüler. Die Weber- und die Wisserschüler sind unabhängig davon in die Bücherei gekommen. Aber sie wissen von dem Ereignis.

Im Leseraum zieren Wimpel den Büchertisch. Die Dreiecke sind mit Zitaten über Bücher und Bibliotheken bedruckt. Gleich daneben steht das Glücksrad der Stadt Eutin. Wer dreht, hat meistens Glück. Zu gewinnen sind Lesezeichen, Schlüsselbänder, Pixi-Bücher, Bücherwürmer und für Erwachsene ein Jahr kostenfreie Nutzung der Bibliothek.

In der Mittagszeit nutzt eine Kundin das Internet für die berufliche Recherche. Die Dame arbeitet im Tourismussektor. Mit den Schülern an den benachbarten Computern arrangiert sie sich.

Für den Vormittag hatten sich zwei Kindergärten mit insgesamt 25 Kindern angemeldet. Sie nahmen das Angebot von Esther Dörrhöfer gerne an, die Herbstgeschichten von Fiete, dem Seemann, von Äpfeln, Wind und Meer las. Die virtuelle Reise mit einer Schulklasse nach Island fiel aus. Die Schule hatte den Termin kurzfristig abgesagt.

Der Großteil des Programms war für den Nachmittag geplant. Zur besten Kaffeezeit um 15 Uhr startete Bibliotheksmitarbeiterin Bärbel Bierend ihre Plattdeutsche Stunde. Mit ihren Kolleginnen Simone Pooch und Yvonne Borchardt sang sie vom rappenden Huhn, das Bauer und Kühe gehörig nervt. Parallel las Esther Dörrhöfer zwei Kindern ab vier Jahren vor. Eine Stunde später startete Mitarbeiter und Buchhändler Frank Benthien seine Lesestunde für mindestens Sechsjährige.

Ganz ohne eine elektronische Map geschweige denn einen Routenplaner ging es nach Island. Der Wissenschaftler der benachbarten Landesbibliothek, Professor Dr. Axel Walter, führte durch die Ausstellung von Island-Karten. Die Teilnehmer entschieden selbst, ob es „Das Tor zur Hölle ist“, so die Bezeichnung der Schau in der Landesbibliothek. Dort stellte Axel Walter abends , er lehrt im Litauischen Vilnius, die dortige Bibliothek vor. Die Landesbibliothek arbeitet gerne mit der Kreisbibliothek zusammen, stammt sie doch von dort. Ihr Altbestand wurde ihrem Leiter, Dr. Frank Baudach, zufolge, 1994 ausgegliedert. Wenn es um Leseförderung geht, ist der Förderverein der Kreisbibliothek stets mit dabei. Für Vorsitzende Ute Griep gibt es kaum etwas Wichtigeres als die Leseförderung.

Die Idee, den Tag der Bibliotheken zu gestalten, hatten Esther Dörrhöfer und Bibliotheksleiterin Beate Sieweke. Sie hofft, die Bibliothek einmal mehr als Ort für alle in den Fokus zu rücken. „Wir sind ein Miteinanderort, ein Haus der Medien, Treffpunkt für Gruppen und Freunde. Das was Menschen bewegt, soll bei uns Platz finden.“

Esther Dörrhöfer hat ihre Ausbildung zur Lese- und Literaturpädagogin so gut wie abgeschlossen. Seit drei Jahren bietet die 47-Jährige Führungen und Lesungen für Kinder an. „Man braucht Geschichten, um groß zu werden und auch, um aus dem Alltag abzutauchen. Außerdem gebe es so viele coole Bücher.

Das wissen auch die Sechstklässlerinnen, die sich eher Bücher als elektronische Medien ausleihen. Die Jungen der Weberschule nutzen eher Videospiele. Einer hat noch einen Wunsch: „Auch montags öffnen.“