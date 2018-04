Für Familien: Spielen im Eutiner Seepark

von Alexander Steenbeck

25. April 2018, 13:26 Uhr

Der Kinderschutzbund Eutin lädt Eutiner Familien zum Spielen in den Seepark ein. Am Sonnabend, 28. April, bietet der Kinderschutzbund (KSB) Eutin Kindern im Alter bis zu 13 Jahren und deren Familien an, Zeit beim Spielen zu verbringen. „Da das Wetter es wieder zulässt, treffen wir uns von 10 bis 13 Uhr beim Spielplatz im Seepark, um verschiedene Ball- und Geschicklichkeitsspiele auszuprobieren“, sagt der Verein. Es seien Stelzen, Wurfspiele und anderes vorhanden.

Der im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Unterstützungsfonds „Aktion Trostpflaster“ für Eutiner Familien und der engagierte Einsatz der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräften mache es möglich, dieses Angebot kostenneutral den Eutiner Familien anbieten zu können, ergänzt der KSB Eutin.

Der Verein KSB Ortsverband Eutin bietet regelmäßig Aktionen für Eltern und deren Kinder an, um Zeit miteinander zu verbringen, sich auszutauschen und kennen zu lernen, die Gegend zu erkunden oder sich auch einmal handwerklich oder kreativ auszuprobieren.

Wer mitmachen möchte, meldet sich unter der unten angegebenen Telefonnummer oder E-Mail-Adresse an, damit der Kinderschutzbund besser planen kann. Es kann aber auch jeder, der vorbeikommt, teilnehmen. Bei Regen fällt die Aktion aus.

Die nächsten Termine sind Sonnabend, 26. Mai (Das Musiculum aus Kiel wird zu Gast sein), und Sonntag, 24. Juni (Teilnahme am Seeparkfest). Dafür bitte mit Tel. 04521/4680 oder per E-Mail an info @kinderschutz-eutin.de anmelden.