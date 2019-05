Für Bewahrung der Schöpfung und Klimaschutz

von Michael Kuhr

29. Mai 2019, 00:34 Uhr

Plön | Einen im wahrsten Sinne des Wortes bewegenden Gottesdienst feierte die Kirchengemeinde Plön. In der Nikolaikirche wurde – passend zu den brennenden europäischen Themen – der Bewahrung der Schöpfung gedacht.

In Wort, Musik und Tanz setzten sich die Mitwirkenden mit der biblischen Schöpfungsgeschichte sowie dem göttlichen Auftrag, sich „die Erde untertan“ zu machen, auseinander. Sie zeigten auf, wie die Menschen das falsch verstanden haben. In einem Tanz-Improvisations-Workshop unter der Leitung der Theologin und Tanzanleiterin Astrid Thiele-Petersen hatten zwölf Tänzer ihre Gedanken und Gefühle zur Schöpfung angesichts von Klimawandel, Erderwärmung und Polschmelze in tänzerischer Form zum Ausdruck gebracht.

Aus diesen Improvisationen entstanden drei Tanzszenen, die in dem Gottesdienst als getanzte Predigt präsentiert wurden. Das Kirchentanz-Ensemble spannte einen thematischen Bogen vom fantasiereichen Tanz der sieben Schöpfungstage, an deren Ende „Gott sah: es war sehr gut!“ bis hin zu einer aktuellen Szene mit schwarzen Mülltüten, auf denen wie eine Mahnung Worte standen wie „Artensterben, Ozonloch oder Gletscherschmelze“. In teils kämpferischer, teils erschreckter Weise tanzten die Akteure rund um Pastor Lutz Thiele zu Michael Jackson’s „Earth Song“ mit den Müllsäcken, bevor sie am Ende darunter versanken.

Eine sichtlich bewegte Gemeinde sah diesen Appell zur Bewahrung der Schöpfung und zum Umdenken und aktiven Tun angesichts der klimatischen Veränderungen, sagte Lutz Thiele. Musikalisch verstärkt wurden die Tänzer von der Kantorei der Kirchengemeinde Plön unter der Leitung von Henrich Schwerk, die einen Ausschnitt aus „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn sangen, sowie von Katharina Schwerk mit modernen Popsongs am Piano.