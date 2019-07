Fünfjähriger mit Laufrad auf Reisen

von Achim Krauskopf

08. Juli 2019, 14:39 Uhr

Oldenburg | Abenteuerlust packte offenbar einen Fünfjährigen in einem Vorort von Oldenburg, der damit seinen Eltern aber am Sonnabend einen gehörigen Schrecken einjagte. Wie die Polizeui heute meldete, riefen um 18.40 Uhr Eltern bei der Polizei in Oldenburg an und teilten mit, dass ihr fünfjähriger Sohn verschwunden sei. Er habe eigentlich nur nach nebenan zu Oma und Opa gehen wollen, sei dort aber nicht angekommen. Und bisher sei der Junge noch nie weiter als bis zu den Nachbarn gefahren.

Sonnabend packte aber den Lütten das Fernweh: Er fuhr mit seinem Laufrad bis ins drei Kilometer entfernte Oldenburg. Dort wurde eine Polizeistreife auf den jungen Mann aufmerksam: Er stand bei einer Autowaschanlage und fachsimpelte dort mit Autofahrern. Sie brachten den unternehmenslustigen Burschen, wohlauf und überhaupt nicht ängstlich, im Streifenwagen zurpck zu seinen Eltern.