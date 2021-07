Corona aktuell : Fünf neue Infektionen in Ostholstein erhöhen Inzidenz auf 12,5, Plön unverändert bei 2,3

Die Zahl der Coronafälle in Ostholstein steigt kontinuierlich an, im Kreis Plön gab es drei Tage lang keine Nachweise.

von Achim Krauskopf

22. Juli 2021, 15:56 Uhr

Eutin/Plön | Nicht sehr stark, aber kontinuierlich nimmt die Zahl von Corona-Infektionen im Kreis Ostholstein weiter zu: Wie am Vortag meldete am Donnerstag Thomas Jeck aus der Kreisverwaltung fünf Nachweise neuer Covid-19-Fälle. Im Nachbarkreis Plön wurde, wie Robert Heinze aus der Kreisverwaltung Plön berichtete, den dritten Tag in Folge keine neue Infektion bekannt.

Weiterlesen: Die Meldung von Mittwoch

https://www.shz.de/lokales/ostholsteiner-anzeiger/Ostholstein-meldet-fuenf-neue-Faelle-Kreis-Ploen-keinen-id33003127.html

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Infektionen je 100.000 Einwohnern über sieben Tage hinweg, hat sich in Ostholstein von 11,5 auf 12,5 erhöht.

Der Kreis Plön hat eine unveränderte Inzidenz von 2,3. Das ist die niedrigste in Schleswig-Holstein, wo neben dem Kreis Plön nur noch Rendsburg-Eckernförde mit einer Inzidenz von 4,4 unter der Marke von 5,0 liegt. Spitzenreiter im Land ist Stormarn mit einer Inzidenz von 18,4.

In der bundesweiten Liste aller Städte und Kreise liegt Plön auf Rang 53. Es gibt aktuell 17 Regionen, in denen in den vergangenen sieben Tagen kein neuer Corona-Fall gemeldet wurde.

Die Zahlen aus Ostholstein: Fünf neue Fälle erhöhen die Gesamtzahl auf 3398, aktuell sind 29 Menschen positiv, vier mehr als am Vortag. Als genesen gelten 3283, einer mehr. Aktuell in Quarantäne sind 65 Menschen, sechs mehr als am Mittwoch.

Im Kreis Plön hat sich nichts verändert: Keine Neuinfektion, aktuell positiv sind fünf Menschen, die Gesamtzahl ist 1383, als genesen gelten 1345. Zwölf Menschen sind in Quarantäne.

In den Kreisen Ostholstein und Plön gibt es derzeit keine Covid-19-Patienten, die in einem Krankenhaus behandelt werden.