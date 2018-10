Führung zu den „Herbstschätzen“ im Kurpark

von Bernd Schröder

16. Oktober 2018, 13:57 Uhr

Durch den herbstlichen Kurpark führt Manfred Matthies von den Freunden des Kurparks am Sonntag, 21. Oktober. Beginn ist um 11 Uhr an der Liegehalle. Unter dem Motto „Herbstschätze“ will Matthies den Teilnehmern Stauden und Gehölze nahe bringen, die derzeit prägend für die herbstlichen Farben im Kurpark sind. Neben Schildblattstauden sind dies verschiedene Ahornarten, darunter auch der Eisenhutblättrige Ahorn (Foto). Der Verein freut sich über eine Spende von drei Euro.