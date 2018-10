von Michael Kuhr

12. Oktober 2018, 16:30 Uhr

Die nächste Führung durch das Prinzenhaus findet am Sonntag, 21. Oktober, von 15 bis 16 Uhr statt. Das Prinzenhaus, das auch liebevoll als „Perle des Rokoko“ bezeichnet wird, ist eines der am aufwendigsten restaurierten Gebäude des Schlossgebietes. Treffpunkt ist direkt am Prinzenhaus.