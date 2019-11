von Achim Krauskopf

07. November 2019, 17:44 Uhr

Plön | Die nächste Führung durch das Prinzenhaus findet am Sonntag, 10. November, von 15 bis 16 Uhr statt. Es ist eines der am aufwendigsten restaurierten Gebäude im Plöner Schlossgebiet. Treffpunkt ist am Prinzenhaus.