von Michael Kuhr

04. Oktober 2018, 15:55 Uhr

Die nächste Stadt- und Schlossgebietsführung unter dem Motto „Kirchen, Kaiser und Kadetten“ findet am Montag, 8. Oktober, von 11 bis 12.30 Uhr in Plön statt. Treffpunkt zum Rundgang durch die Plöner Altstadt und das Schlossgebiet ist die Tourist Info Großer Plöner See.