Führung durch Ausstellung

von Alexander Steenbeck

23. Oktober 2018, 13:11 Uhr

Eine Nachmittags-Führung durch die Sonderausstellung „Susanne Kraißer – Zweite Bronzezeit“bietet Museumsleiterin Dr. Julia Hümme heute um 15.30 Uhr im Dachgeschoss des Ostholstein-Museums an. Bei dem Rundgang sollen anhand von ausgewählten kleinen und großen Skulpturen das bildhauerische Werk Susanne Kraißers, ihre künstlerische Arbeitsweise in Bronze und die Besonderheiten in der Umsetzung ihrer Motive erläutert werden. Noch bis zum 25. November widmet sich das Ostholstein-Museum dem bildhauerischen Werk Kraißers und zeigt mit einer Auswahl von über 100 großen und kleinen Bronzen einen Überblick über ihr bisheriges künstlerisches Schaffen. Die Teilnahme an der Führung kostet fünf Euro.