Frühstück für Frauen

von Michael Kuhr

27. Februar 2020, 14:57 Uhr

Plön | Die Gemeinschaft in der evangelischen Kirche hat zu einem Frauenfrühstück eingeladen. Es findet am Samstag, 29. Februar, von 9.30 bis 11.30 Uhr im Gemeindehaus in der Ulmenstraße 2 statt. Unter dem Motto „Ich hab’s auch nicht leicht mit mir“ ist die Ehe- und Lebensberaterin Margit Böhls zu Gast. Anmeldungen werden bis heute, 28. Februar, von Carmen Lepenies (Tel. 04522/1040) oder Bärbel Plischke (Tel. 04522/503393) entgegen genommen.