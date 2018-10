Frühlingsboten im Herbst

von Alexander Steenbeck

Die verspäteten Sommertage bringen jetzt – mitten im Herbst – Frühlingsblüher in Aktion. Buschwindröschen hat OHA-Leserin Käthe Birkenfeldt bei einem Spaziergang an einem Teich im Bild festgehalten. „Und auf dem Waldboden hüpfen eine Menge junge Frösche“, ergänzte Birkenfeldt. OHA-Leser, die ebenfalls den anderen Lesern ein schönes Foto schenken möchten, senden ihre Aufnahmen per E-Mail an redaktion.eutin@shz.de. Name, Adresse und ein paar Worte zum Motiv nicht vergessen. Die Veröffentlichung erfolgt honorarfrei.