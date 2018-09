Frühling im September

von Alexander Steenbeck

06. September 2018, 11:56 Uhr

OHA-Leser Jens Amann

hat sich an der Braaker Landstraße, an der Zufahrt zur B 76, verwundert die Augen gerieben: „Wir sind der Zeit voraus: Kastanienblüte im September“, sagte Amann. Doch die Natur spielt nicht verrückt; es ist ein Hilferuf der Bäume. Den Kastanien geht der Saft aus. Die Blüte macht ihre Not für jeden offensichtlich. Mit dem herbstlichen Blattaustrieb und der Blüte versuchen sie, ein Defizit in der Stoffproduktion aus dem Frühjahr und Sommer auszugleichen.