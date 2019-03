Frühjahrsputz in der Gemeinde

von Michael Kuhr

25. März 2019, 10:29 Uhr

Unter dem Motto „Gemeinsam für ein schönes Dorf“ findet am kommenden Samstag, 30. März, mit dem Dorfputz eine Gemeinschaftsaktion in der Gemeinde Bösdorf statt. Dazu treffen sich alle Helferinnen und Helfer um 10 Uhr an den bekannten Sammelpunkten der einzelnen Ortsteile. Nach der Arbeit gegen 12 Uhr lädt die Gemeinde alle Beteiligten zu kostenloser Erbsensuppe und Getränken ein. Ausgabestellen der Verpflegung sind in Sandkaten am Spielplatz, Kleinmeinsdorf Feuerwehrgerätehaus, und Niederkleveez auf der Dorfwiese.