Süsel : Frühere SPD-Politikerin Renate Dudy gestorben

Für ihr Engagement als Komunalpolitikerin erhielt Renate Dudy 1999 die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Avatar_shz von Bernd Schröder

02. September 2019, 17:16 Uhr

Süsel | Am 24. August verstarb Renate Dudy im Alter von 83 Jahren im Kreis ihrer Familie. Vielen Bürgerinnen und Bürgern in der Gemeinde Süsel ist sie als ihre Bürgervorsteherin in Erinnerung. Von 1990 bis 2003 war sie mit den Bürgermeistern Wilhelm Boller und Martin Voigt die Repräsentantin der Kommune. In der Nachfolge von Thea Hamer war mit ihr erneut eine Frau an der Spitze der Gemeindevertretung, damals noch ein ungewohntes Bild. 13 Jahre lang hat sie dieses Amt sehr engagiert ausgefüllt, legte großen Wert darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Gemeindevertretung Mitspracherecht hatten.

Sie war bürgernah im besten Sinne: sehr kommunikativ, schlagfertig, interessiert, zuhörend, immer mit einer Portion Humor, ging gern auf andere Menschen zu, vertrat ihre Meinung mit Nachdruck, war aber auch offen für andere Möglichkeiten, wenn sie gut begründet waren. Ihre öffentlichen Reden hielt sie meist frei, brachte Dinge genau auf den Punkt, kurz: souverän. Es ging aber immer auch um Politik mit ausgeprägtem sozialen Profil: um ausreichend Kindergartenplätze und Schulsanierung, – sie war Mutter von fünf Kindern –, aber auch um Bauplätze für junge Familien oder um gute Seniorenarbeit. Der Erhalt der Ortswehren und des Vereins- und Dorflebens war für sie von großer Bedeutung.

Ihre Lebensbiografie und ihre persönliche Haltung verband sie unzweifelhaft mit der SPD, in der sie ebenfalls sehr aktiv war. Viele erinnern sich an die plattdeutsche Kolumne in der SPD-Zeitung Rode Grütt, in der sie inkognito ihren Mutterwitz unter Beweis stellte. Sie suchte aber auch über die Parteigrenzen hinweg das Gemeinsame. Im Kreistag Ostholstein vertrat sie den Wahlkreis der Gemeinde Süsel. Für ihr kommunalpolitisches Engagement erhielt sie 1999 die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Auch im hohen Alter suchte sie gern menschlichen Kontakt, war im Seniorenparlament, frönte ihrer Leidenschaft Skat, machte mit Freunden gern Theaterbesuche, freute sich in ihrer Familie an ihren Kindern und Enkeln.