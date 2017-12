Aus Eutins Geschichte : Früher ein Versorgungszentrum für Eutin

vergrößern 1 von 5 1 von 5









Im Jahr 1888 macht sich Oskar Richard Julius Haenel gemeinsam mit Eduard Jürgensen als Getreide- und Futtermittelhändler selbstständig. Im Jahr 1889 erfolgt die Hochzeit mit der 1867 geborenen Anna Kühl aus Salzwedel.

Schon bald gehören Haenels zu den „Upper ten“ Eutins. Das prosperierende Geschäft verfügt über einen eigenen Speicher. 1891 trennen sich Jürgensen und Haenel, fortan handelt Haenel allein mit allem, was ein landwirtschaftlicher Betrieb aus dem Futter- und Düngemittelsortiment braucht. Es gibt u.a. Saatroggen, Grütze, Thomasmehl, Weizenkleie und amerikanischen Mais.

Zur Jahrhundertwende handelt Haenel auch mit Königsberger Peluschken, Guano, Baumwollsaatmehl, Rapskuchen, Reismehl; mit Phosphaten und Chile-Salpeter. Immer wieder brauchen Haenels Personal, meist wird nach verheirateten Kutschern und Lagerarbeiten gesucht. Anscheinend sind verehelichte Mitarbeiter ruhiger und verlässlicher.

In den späten 1890-er Jahren zieht die junge Familie von der Peterstraße in die Villa Auguststraße (Albert Mahlstedt-Straße) 38. Der Landhandel verbleibt in der Elisabethstraße 19. Es geht der Familie Haenel wirtschaftlich gut. Im April 1904 wird der Getreidehändler Oskar Haenel zum Hoflieferanten ernannt. Ehefrau Anna engagiert sich im Vorstand des Vaterländischen Frauenvereins, dem Vorläufer des Roten Kreuzes, sie sammelt auch für die Klein-Kinder-Bewahr-Anstalt.

Im Sommer 1909 macht Haenels Sohn am Eutiner Gymnasium Abitur, noch äußert er den Wunsch, Kaufmann zu werden. Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes, Oskar stirbt am 18. Mai 1909 mit nur 49 Jahren, führt die Witwe Anna die Geschäfte weiter. Prokura erteilt sie Wilhelm Körber.

Der Kaufmann ist 1908 in der Elisabethstraße 9 gemeldet, wenig später verzeichnet das Einwohnerbuch ihn als Prokurist im Hause Elisabethstraße 43. Im Jahr 1919 tauschen Körber und Musikdirektor Meckert ihre Grundstücke Elisabethstraße 9 und 43. Zu dieser Zeit handelt Körber mit Gartendünger, Sämereien, Kohl, Möhren, Seradella (Gründünger) und Uspulun, einer 1914 entwickelten Beize zur Behandlung von Getreidesaatgut.

Schon bald schafft die Firma eine Kornreinigungsmaschine an und ersteigert im März 1910 eine Mühle in Benz. Anna arbeitet für das Rote Kreuz und organisiert die Nähstube. Ferner regelt sie – zusammen mit der Landwirtschaftskammer – einen Teil der Versorgung der kriegsbelasteten Heimatfront. Im Ersten Weltkrieg und in der direkten Nachkriegszeit übernimmt Anna die staatlich gelenkte Zuckerverteilung und Lebensmittelbewirtschaftung.

Für ihr ehrenvolles Engagement erhält sie bereits 1916 das Friedrich-August-Kreuz, eine der wenigen Auszeichnungen, die auch an Zivilisten vergeben werden. Ihr Prokurist Wilhelm Körber ist aktiver Kriegsteilnehmer und erhält 1917 das Eiserne Kreuz.

1919 treten der langjährige Mitarbeiter Carsten Brand und 1922 Alwin Sievert in die Gesellschaft ein. Anna Haenel fungiert als Waisenrätin, kümmert sich in der Hochzeit der Inflation 1923 um die Volksküche und wird in den kommunalen Pflegeausschuss gewählt. 1928 erhält sie für ihr langjähriges Engagement im DRK eine Gedenkmedaille. 1930 engagiert sie sich gegen den Anschluss des Landesteils Lübeck an Schleswig-Holstein. Bei der Brandkatastrophe in Fissau gehört sie ebenfalls zu den Organisatoren der Hilfe. Anna Haenel stirbt hochgeehrt am 1. April 1935.

Auch Prokurist Körber engagiert sich öffentlich, u.a. beim Scheibenschießen, im Männerchor, im Marine- und im Artilleristen-Verein, im Bürgerverein und aus Anlass des Plattdeutschen-Provinzial-Verbandstages. Auch er arbeitet mit im städtischen Waisenrat. Körber ist seit 1902 mit Anna verheiratet, die aus der „Schlachtermeisterdynastie“ Ponath stammt. An seiner Privatwohnung betreibt er während des Ersten Weltkrieges eine kleine Schweinemast, wahrscheinlich zur Selbstversorgung.

Im Sommer 1919 wird das Unternehmen Willy Hermann Heinrich Louis Körber mit der Geschäftsadresse Elisabethstraße 19 ins Handelsregister eingetragen. Staatliche Lebensmittelverteilaktionen finden häufig am Haenelschen Speicher in der Hospitalstraße statt, der erst in den frühen 1930-er Jahren abgebrochen wird, das Gelände wird parzelliert und zu Bauplätzen umgewandelt.

Tochter Gertrud wird 1925 konfirmiert. Im Jahr 1926 feiert Mitarbeiter Wilhelm Weidemann Betriebsjubiläum, er ist seit 25 Jahren bei der Firma Haenel angestellt. 1927 feiern Wilhelm Körber und seine Frau Anna, geb. Ponath, Silberhochzeit. 1928 erlischt die Prokura von Alwin Sievert, 1929 auch die zwischenzeitlich erteilte für Peter Johannsen.

Die Firma arbeitet nun wieder eng mit der Landwirtschaftskammer zusammen. Körber unterstützt die Volksküche durch Spenden.1930 wird im Hause Körber Hochzeit gefeiert, Tochter Anni heiratet Erich Kröger aus Schleswig.

Die offene Handelsgesellschaft Oscar Haenel wird im Sommer 1932 offiziell aufgelöst. Der einzige Sohn Anna Haenels hat als außerordentlicher Professor an der Universität von Greifswald Karriere gemacht und hegte kein Interesse an der Firmenübernahme .

Direkt neben diesem Landhandel war nahezu 100 Jahre lang der „Gasthof am See“, heute gehört das Gebäude dem DRK-Ortsverein. Hier sind zeitweise neben Bier und Schnaps auch Kohlen, landwirtschaftliche Gerätschaften und Fahrzeuge zu haben. Es findet der Verkauf von Starken und Bullen statt, die jeweiligen Gastwirte vermitteln die Dienste der Deckhengste „Ruthardt“, „Roland“, „Drill“ und „Ehrenberg“. Ebenso tagt auch die Hengsthaltungsgenossenschaft hier. Ferner werden landwirtschaftliche Maschinen verkauft und repariert, später auch Automobile. Heute erinnert wenig an dies einstige landwirtschaftliche „Nahversorgungszentrum“.