Frühe 1:0-Führung reicht nicht zum Sieg

von Harald Klipp

24. September 2018, 21:02 Uhr

Mit einem hochverdienten Punktgewinn kehrte der SV Fortuna Bösdorf in der Fußball-Kreisliga Ostholstein vom SV Neukirchen zurück. Nach dem 1:1(1:1)-Unentschieden sprach Fortuna-Trainer Ismet Nac von einem guten Kreisligaspiel, in dem seine Mannschaft deutlich mehr Spielanteile und auch die besseren Torchancen besaß.

Ohne den aus familiären Gründen fehlenden Torjäger Dawid Janas schossen die Gäste durch Arne Anders bereits nach sechs Minuten die 1:0-Führung heraus. Die Gastgeber strahlten lediglich bei Standardsituationen Gefahr aus. Durch Björn Reis kam Neukirchen nach 19 Minuten zum 1:1-Ausgleich. In der Folge dominierte Bösdorf und hätte bis zur Pause durch Arne Anders zweimal erneut in Führung gehen können. Darüber hinaus scheiterte Leo Korn aus 18 Metern an Sascha Sadlowski im Tor der Heimelf.

Auch nach dem Wechsel blieb die Fortuna aus Bösdorf am Drücker. Dennis Mielke verfehlte das Tor knapp (64.), Bent Zessin hob den Ball per Kopf über Sadlowski, aber auch über das Tor hinweg. Karl-Mattis Boysen scheiterte am Keeper und Leo Korn traf mit seinem Schuss lediglich das Außennetz. Drei Minuten vor dem Abpfiff parierte Sadlowski einen Schuss von Arne Anders. „Wir haben uns gegen einen gut organisierten Gegner stark präsentiert. Heute wäre ein Sieg für uns möglich gewesen“, bedauerte Ismet Nac nach dem Schlusspfiff.