Gemeinsame Ausstellung : Fritz During füllt drei Museen im Kreis Plön

Vernissage einer neuen Ausstellung im Plöner Kreismuseum ist am morgigen Samstag um 15 Uhr / Einführung durch Jula Meyer

von Michael Kuhr

05. März 2020, 13:52 Uhr

Plön | Fritz During war ein schon zu Lebzeiten viel beachteter Künstler von hintergründigem Humor, dessen Werke überall im öffentlichen Raum in Kiel, im Kreis Plön und auch in Ostholstein zu sehen sind. In einer Themenausstellung würdigen drei Museen an drei Standorten das Schaffen des Bildhauers, der rund 640 Reliefs, Skulpturen, Baukeramiken und Lampenfassungen mit Märchenmotiven hinterließ.

Das Kreismuseum Plön, das Künstlermuseum Heikendorf-Kieler Förde und das Probstei-Museum Schönberg zeigen unter dem Motto „Fritz During – Künstler der Region“ rund 150 Werke Durings aus den 50er-, 60er- und 70er-Jahren. Julia Meyer (Museumsleiterin Plön) nahm sich der Vorkriegszeit und der 50er-Jahre an, die Exponate Durings der 60er-Jahre zeigt Renate Sommerfeld (Schönberg), die 70er- und 80er-Jahre haben Sigrid Paulsen-McCord und Dr. Sabine Behrens im Künstlermuseum Heikendorf arrangiert.

Die Idee geht auf Julia Meyer zurück. Sie ist Mitglied im Vorstand der Fritz-During-Stiftung, die 1996 gegründet wurde, sein Erbe nach Auflösung der Dauerausstellung im Prinzenhaus in den Kellerräumen des Berufsbildungszentrums verwahrt und im vergangenen August in einem Innenhof der Plöner Kreisverwaltung einen During-Skulpturenpark eröffnete. Einige Exponate stammen außerdem aus Privatbesitz. Mehrere Skulpturen Durings stehen im Plöner Stadtgebiet. Dazu gehören die „In der Sonne Sitzende“ vor dem Plöner Schloss, die Figur des Pan im Schlosspark, die Skulptur „Huckepack“ vor der Gemeinschaftsschule Am Schiffsthal und im Kreishaus-Foyer die Großplastik „Hanna“.

Überhaupt schmücken sich viele Schulen mit Werken Durings, dessen Name laut Meyer häufig nicht einmal an den Kunstwerken vermerkt sei. In Hutzfeld steht die „Goldmarie“, an der Grundschule Lütjenburg das „Mädchen mit Frosch“, ein Relief mit spielenden Kindern vor der Schule in Großenbrode, ein Wasserspiel in Oldenburg, „Raufende Jungen“ vor der Grundschule in Schellhorn, in Preetz, Raisdorf, Neumünster, und viele Plastiken sind in Kiel zu sehen.

Der „Junge mit Flieger“ zieht für die Dauer der Schau von der Grundschule Trent nach Heikendorf um. Ein Großteil der Arbeiten entstand in den 50er und 60er Jahren als „Kunst am Bau“ vor Schulen und öffentlichen und privaten Einrichtungen.

Fritz During wurde am 31. März 1910 in Burg (Spreewald) geboren, absolvierte eine Tischlerlehre und studierte ab 1932 an den „Vereinigten Staatsschulen für freie und angewandte Kunst“ in der Bildhauerklasse von Ludwig Gies in Berlin. Ab 1936 arbeitete er bei der „Kieler Kunstkeramik“, bevor er 1943 eingezogen wurde. Ab Ende des Zweiten Weltkriegs lebte During in Raisdorf. During starb am 8. April 1993 in Preetz. Nach dem Tod seiner Frau Käte 1995 ging das restliche Vermögen an den Kreis.

Julia Meyer, die 2003 ihre Magisterarbeit über das Werk Durings geschrieben hatte, führt an allen drei Standorten in die Ausstellungen ein. Vernissage im Kreismuseum Plön ist am Samstag, 7. März, um 15 Uhr nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Lars Winter. Zu sehen ist die Schau in Plön bis 23. August. Vernissage in Schönberg ist am 15. März um 11.15 Uhr (Dauer bis 26. Juli) und in Heikendorf am 21. März um 17 Uhr (bis 7. Juni).