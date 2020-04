Eutin : Friedenskreis: Osterspaziergang statt Ostermarsch

Mitglieder schmückten den Friedensbaum im Seepark, um ein Zeichen gegen Krieg zu setzen.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

16. April 2020, 10:40 Uhr

Eutin | Der Friedensbaum im Seepark bekam am Ostersamstag Besuch: Drei Mitglieder des Friedenskreises Eutin hatten sich verabredet, ihren täglichen Spaziergang dorthin zu unternehmen – und zudem trotz des wegen der Corona-Krise ausgefallenen Ostermarsches ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Ausgerüstet mit Mund-Nase-Masken und immer den empfohlenen Abstand von zwei Metern beachtend schmückten sie den Baum mit Friedensfahnen und kleinen und großen Plakaten. „Denn unsere Zukunft hängt nicht nur davon ab, wie wir mit Corona umgehen“, meint Peter Bethke. „Entscheidend ist, eine lebenswerte Welt in Frieden und Sicherheit für alle Menschen zu schaffen.“ Und Pastor i.R. Lutz Tamchina ergänzte, es sei höchste Zeit, endlich die riesigen Summen, die eine gewalttätige Politik für Kriege verschwende, für die Beseitigung der Kriegsursachen einzusetzen. Am Ostermontag wollte er den Baum abschmücken, fand ihn aber schon leer vor. Die Stadt Eutin hatte das auf Anfrage des Friedenskreises jedoch nicht veranlasst.