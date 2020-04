Eutin : Friedenskreis Eutin und Verdi sagen Ostermarsch ab

Corona-Krise bremst Organisatoren aus – ihr en Abrüstungs-Appell haben sie indes bekräftigt.

von Alexander Steenbeck

03. April 2020, 10:01 Uhr

Eutin | Keine Fahnen, keine Reden für den Frieden auf der Welt – der Corona-Virus und die damit verbundene Aussetzung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit bremst auch die Friedensbewegung aus. Den am 11. April in Eutin geplanten 5. Ostermarsch haben Friedenskreis und die Regionalgruppe Eutin der Gewerkschaft Verdi nun abgesagt.

Dabei sei es wichtig, ein Zeichen für den Frieden zu setzen, so die Aktivisten. „Gerade in aktuellen Zeiten von enormer Aufrüstung ist es notwendig, dass Menschen auf die Straße gehen um den Friedenswillen gegenüber den Regierenden deutlich zu machen“, sagt Wolfgang Schiller vom Friedenskreis Eutin.

Im vergangenen Jahr hatten 127 Menschen am 4. Ostermarsch in Eutin für Frieden in der Welt demonstriert; ähnliche Teilnehmerzahlen hatten die Organisatoren auch jetzt erhofft.

Organisatoren sprechen von Skandal

In der jetzigen Zeit sollte auch deutlich gemacht werden, dass nicht nur Aufrüstung und Kriege ein Übel sind, sondern auch das Gesundheitssystem ohne Profite gemeinwohlorientiert aufgestellt, wie auch die Natur und das Klima vor wirtschaftlicher Ausbeutung und Zerstörung geschützt werden müsse. Der Frieden auf der Welt sei nicht nur die Abwesenheit von Krieg. „Erstaunlich ist, dass den Empfehlungen der Wissenschaftlern jetzt in der Virus-Krise gefolgt wird – warum dann nicht beim Klima und Aufrüstung, wo durch doch weltweit sehr viel mehr Menschen sterben?“, fragt Schiller.

Als einen Skandal bezeichnete Verdi-Bezirksvorsitzender Holger Krause es, dass „trotz der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise Generalsekretär Stoltenberg stattdessen die Nato-Staaten auffordert, ihre Zusagen bei der Erhöhung der Verteidigungsausgaben einzuhalten“. Es sei Zynismus, „Geld fürs Militär zu fordern, während die überall herunter gesparten Gesundheitssysteme zusammenbrechen“, so Krause weiter.

Trotz der Absage des Ostermarsches: Die Friedens-Aktivisten fordern weiterhin ein Ende der Waffenexporte und der Kriege sowie die Beseitigung aller Atomwaffen und Abrüstung statt Aufrüstung. Die Sorgen und Ängste der Menschen seien sowohl bei der Gesundheit, dem Klima als auch bei Kriegen berechtigt. „Denn mit einem Bruchteil der Gelder, die für die Rüstung, für Zerstörung und den Tod verschwendet werden, könnten Hunger, Armut und Krankheiten wirksam bekämpft werden“, sagt Pastor Lutz Tamchina.