„Friedensbaum wird weichen müssen“ – Ersatz geplant

von Constanze Emde

20. April 2018, 00:42 Uhr

Der Friedensbaum wird aller bisheriger Erkenntnis nach weichen müssen. Das sagte Boris Sobotta, Leiter der Stadtentwässerung, am Mittwochabend im Bauausschuss. Auf Nachfrage nach dem Bürgerforum hieß es seitens der Stadt,

es werde noch geprüft.

Doch Sobotta, bekannt für präzise, fachliche Erklärungen, machte wenig Hoffnung, denn der Friedensbaum hat genau ein Problem: Er steht mitten über dem Stadtgraben – und zwar dem Teil, der erneuert werden muss.

„Am Freitag werden wir in den Schacht steigen und uns den Zustand anschauen. Aber nach bisheriger Erkenntnis kann der Baum da nicht bleiben“, sagte Sobotta. Der ganze Wisserplatz werde ein riesiges Loch sein von

15 mal 20 Metern, weil eine neue Behandlungsanlage eingebaut werden muss, die das Wasser des Stadtgrabens, bevor es in den großen Eutiner See gelangt, filtert und reinigt. „Der Große Eutiner See ist in einem schlechten ökologischen Zustand, da bedarf es dieser Maßnahme, um der Lage Herr zu werden“, sagte Sobotta. Eine Behandlungsanlage wie früher, die direkt im Gewässer verbaut werden könne, habe wenig Chancen von der oberen Wasserbehörde in Kiel genehmigt zu werden. „Eigentlich fordert das Land sogar eine Öffnung an des Gewässers an jeder nur möglichen Stelle“, so Sobotta. Die zweite Behandlungsanlage wird auf der Kreuzung Riemannstraße/Plöner Straße verbaut auf Höhe des Voss-Hauses/Grieche. „Um das Wasser aus der Richtung vor dem Einleiten in den Stadtgraben zu reinigen“, erklärte Sobotta. Eine Behandlungsanlage habe die Maße fünf Meter mal 2,50 Meter und drei Meter tief, Gewicht: 42 Tonnen. Es sei ein hoher logistischer Aufwand, der da betrieben werde.

Karen Dyck vom Bauamt erklärte auf Nachfrage, dass eine Ersatzpflanzung selbstverständlich sei, ein Umpflanzen beim Blick auf das Alter des Baumes aber nicht machbar.