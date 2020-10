Dr. Wolfgang Barthel erinnert sich : Freundschaft von Sportlern aus Eutin und Friedland hält schon 30 Jahre

Mit der Wiedervereinigung entwickelte sich Freundschaft der Turnerschaft Riemann Eutin und Turn- und Sportverein Friedland.

08. Oktober 2020, 15:23 Uhr

Eutin/Friedland | Mit der Wiedervereinigung vor 30 Jahren fanden die Turnerschaft Riemann Eutin und die Betriebssportgemeinschaft (BSG) Traktor Friedland in Mecklenburg zusammen. Namensgeber Heinrich Arminius Riemann hatte in Eutin junge Menschen für regelmäßige Turnübungen zusammengebracht. Die TS Riemann zählt zu den vier ältesten Turnvereinen. Namensgeber Riemann fand in Friedland seine letzte Ruhe. Nach einem Besuch der Riemänner in Mecklenburg und einem Gegenbesuch in Eutin entstand eine Freundschaft unter Sportlern, die bis heute anhält. Autor Dr. Wolfgang Barthel, Ehrenvorsitzender des Turn- und Sportvereins Friedland 1814, schreibt über das jüngste Treffen in Eutin.

Anfang des Jahres 1990 erreichte den Vorstand der BSG Traktor Friedland in Mecklenburg nach langer Irrfahrt ein Schreiben von Günther Dannemann, dem Ehrenvorsitzender der Turnerschaft Riemann von 1821 Eutin. Und schon eine Woche nach Ostern, am 21. und 22. April 1990, besuchte eine Vorstandsdelegation der TS Riemann auf Einladung die BSG Traktor in Friedland. Groß war dort die Freude, nun auch Sportler aus dem anderen Teil Deutschlands empfangen zu können. „Von der ersten Minute an verstanden wir uns prima und stellten Gemeinsamkeiten fest: Beide Vereine pflegen die Traditionen der Sportgeschichte, in Eutin errichtete Riemann einen Turnplatz und nach der Übersiedlung nach Friedland war er einige Jahre Turnwart auf dem Friedländer Turnplatz“, so Barthel. Beide Vereine seien Mehrspartenvereine und die Abteilungen Turnen seien wichtige Pfeiler der Vereinsarbeit. Und besonders wichtig: In beiden Abteilungen werde Prellball gespielt und es gebe Kinderturnen.

Nach einem Gegenbesuch der Friedländer kam es am 30. Juni und 1. Juli 1990 zum ersten Vergleich der Altersriege Eutin mit den Prellballern in Friedland. Barthel: „Wer kann sich heute noch unsere Sorgen vorstellen, ob wir in den kleinen Neubauwohnungen mit den Plastehähnen im Bad ,Westbesuch‘ übernachten lassen könnten? Und noch größere Sorgen bereitete der Geldumtausch an diesem Wochenende. Um Mitternacht läutete der Ehrenvorsitzende von Riemann Eutin die neue Zeit ein – mit ihr war die D-Mark auch nach Friedland gekommen. Diese Glocke hat einen Ehrenplatz in unserem Traditionszimmer.“ 1991 gab es eine Neuerung: Auf Friedländer Einladung hin „gestattete“, wie Günther Dannemann immer scherzhaft betonte, die Eutiner Altersriege, eine reine Herrenriege, „in ihrer unermesslichen Güte“, dass die Frauen an den Prellballfahrten teilnehmen durften – der gerechte Lohn für ihre viele Arbeit bei der Unterbringung und Betreuung der Friedländer.

Viel gibt es über die Verbindung Eutin-Friedland in 31 Jahren zu berichten: Die jährliche Vergleiche in Eutin oder Friedland, die Hilfe der Eutiner bei der Erarbeitung einer Satzung der BSG, „denn wir mussten uns nach dem Vereinsrecht der BRD neu formieren, die Weihe unserer neuen Vereinsfahne durch den Ehrenvorsitzenden Dannemann, die gegenseitigen Besuche zu den Jubiläen der Stadt und der Vereine, die zweimalige Teilnahme der Friedländer Turnkinder an Trainingslagern der Eutiner Nachwuchsturner in Trappenkamp und Scharbeutz sowie der Besuch der Eutiner Turner in Friedland, die Hilfe bei der Ausstellung zum 200. Geburtstag von Riemann in Eutin mit Originaldokumenten und dem Modell des Friedländer Turnplatzes“, so Barthel.

Natürlich fehlten die Sportler der TS Riemann von 1821 Eutin zur Jubiläumsfeier nicht

Dann kam das Jahr 2014 – „wir feierten das Jubiläum ,200 Jahre Turnen und Sport in Friedland‘, ist doch der TSV Friedland 1814 zwei Jahre älter als die HT 16 in Hamburg, die sich als ältester Turnverein der Welt bezeichnet“. Die Teilnahme des Ministerpräsidenten und des Innenministers von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering und Lorenz Caffier, der Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes und des Deutschen Turnerbundes, Alfons Hörmann und Rainer Breschken, und vieler anderer hochrangiger Gäste an unserer Festveranstaltung zeigen die Wertschätzung für die 200-jährige Sportarbeit in Friedland. Und natürlich fehlten die Sportler der TS Riemann von 1821 Eutin nicht. Eckhard Holst fand bei der Festveranstaltung in der Marienkirche die richtigen Worte für die Partnerschaft Eutin -Friedland.

Zu jedem Besuch beim Partnerverein gehören neben dem sportlichen Vergleich das gemütliche Zusammensein und eine Fahrt zu Sehenswürdigkeiten in der näheren oder weiteren Umgebung, das Kennenlernen landschaftlicher, kultureller oder historischer Sehenswürdigkeiten dazu. In den drei Tagen eines Treffens gibt es vielfältige Gespräche in der Gruppe oder bei den Quartiergebern, aus denen oftmals herzliche persönliche Freundschaften mit privaten Besuchen entstanden.

In einem Brief schrieb der Eutiner Ehrenvorsitzende Günther Dannemann an den Ehrenvorsitzenden des TSV: „Wie sagte doch von Weizsäcker: Hilfe für euch vom Westen ist notwendig, aber genauso wichtig sind viele kleine Begegnungen, die wie kleine Mosaiksteine wirken. Ich bilde mir ein, dass wir beide so einen hübschen Mosaikstein gebastelt haben.“ Recht hat Günther Dannemann – jedes Treffen trägt dazu bei, die Erfolge und Nöte, die es in beiden Teilen gibt, besser zu verstehen, hilft, dass zusammenwächst, was zusammen gehört. Im September, kurz vor dem 30. Jahrestag der Einheit unseres Vaterlandes, trafen sich wieder beiden Abteilungen. Sicher bestehen nicht mehr viele Beziehungen, die in der Euphorie der friedlichen Revolution entstanden sind. Barthel: „Für die 31 Jahre unserer Partnerschaft sagen wir der TS Riemann von 1821 Eutin herzlichen Dank.“