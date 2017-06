Freundliche Blicke nicht selbstverständlich

vergrößern 1 von 5 1 von 5









Bevor ich zu den neusten Ereignissen in der Camphill School Hermanus komme, möchte ich von einem besonderen Erlebnis kürzlich in Kapstadt berichten: Zusammen mit drei Freundinnen bin ich an einem Morgen um 4.30 Uhr aufgestanden und auf den Lion’s Head gestiegen, um von dessen Gipfel aus den Sonnenaufgang zu betrachten. Ein wenig mulmig war uns dabei schon, denn es war stockdunkel und Kapstadt (gerade nachts) ist ja leider auch nicht gerade einer der sichersten Orte.

Der frühmorgendliche Bergaufstieg hat sich aber auf jeden Fall gelohnt, denn der Anblick, der sich uns vom Gipfel aus bot, war atemberaubend. Von der Stadt war nichts zu sehen, sie lag verborgen unter einem endlosen Meer aus Wolken. Es war fast wie der Blick aus einem Flugzeug, nur noch viel freier, und zusammen mit der aufgehenden Sonne war es ein traumhaftes Bild. Mit dieser wunderbaren Erinnerung im Kopf sind wir zum Camphill zurückgekehrt und die ganz normale Schulroutine hat wieder begonnen.

Allerdings wurde der Alltag in letzter Zeit immer mal wieder durch kleinere Veranstaltungen unterbrochen, zum Beispiel durch den Sporttag. Dieser begann mit einem kleinen Langlauf, bei dem auch ein paar von meinen Kindergartenkindern mitgelaufen sind. Alle waren ganz stolz, als sie unter Anfeuerungsrufen ins Ziel eingelaufen sind und von uns mit einem „High Five“ abgeklatscht wurden.

Bei solch sportlichen Höchstleistungen bleiben aber natürlich auch einige Läufer auf der Strecke: Einer unserer Jungs, der dafür bekannt ist, dass er gerne etwas mehr Aufmerksamkeit haben möchte, hat sich ein paar Meter vor der Ziellinie dramatisch auf den Boden fallen lassen und sich tot gestellt. Total „verausgabt“ ist er liegen geblieben und war unter keinen Umständen mehr zum Aufstehen zu bewegen, bis er kurzerhand von zwei Freiwilligen ins Ziel getragen wurde. Danach gab es noch ein paar andere Spiele wie Eierlauf, Hindernislauf oder Tauziehen. Man konnte allen Beteiligten ansehen, dass ihnen der Tag viel Spaß gemacht hat und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wirklich alle Kinder mitgemacht und ihr Bestes gegeben haben.

Himmelfahrt ist in Südafrika kein gesetzlicher Feiertag und damit ein normaler Schul- und Arbeitstag. Auch der in Deutschland so beliebte Vatertag wird hier nicht gefeiert und man sieht keine (zukünftigen) Väter mit Bollerwagen oder auf Treckeranhängern sitzend durch die Gegend ziehen.

Stattdessen waren wir es, die unterwegs waren, es wurde nämlich mit der ganzen Schule ein Wandertag gemacht. Je nach körperlichen Fähigkeiten sind die Kinder in Gruppen eingeteilt worden, die unterschiedlich lange Strecken gelaufen sind.

Unsere Kindergartenkinder sollten eigentlich zu einem besonderen Felsen, dem Castle Rock, laufen, da aber niemand wirklich den Weg dorthin kannte (da merkt man wieder die entspannte südafrikanische Mentalität), sind wir einfach ein Stück in die grobe Richtung gegangen und haben irgendwann an einer schönen Stelle ein Picknick gemacht.

Den Kindern hat der Ausflug auch gut gefallen, vor allem als bei der Pause neben kleineren Snacks auch noch Seifenblasenfläschchen herausgeholt wurden, waren sie die ganze Zeit eifrig am Seifenblasen pusten und wollten gar nicht wieder zurück zur Schule.

Auch mit „meinen“ Hauskindern Jamie und Jessica habe ich seit den Ferien schon Einiges unternommen, unter anderem sind wir zusammen mit einer weiteren Freiwilligen in Hermanus essen gegangen. Am Anfang hatten wir ein bisschen Angst, dass Jessica beim Essen eine zu große „Sauerei“ anrichten könnte, denn sie isst für ihr Leben gerne und nimmt den Löffel dabei immer so voll, dass die Hälfte auf den Boden fällt. Dieses Mal waren ihre Tischmanieren aber vorbildlich und falls das nicht der Fall gewesen wäre, kennen unsere Standardrestaurants in Hermanus uns Camphill-Leute zum Glück schon ganz gut und sehen kleinere „Missgeschicke“ nicht so eng.

Auch von den anderen Restaurantbesuchern haben wir nur freundliche Blicke erhalten, was leider nicht selbstverständlich ist, denn in vielen Teilen Südafrikas werden Kinder mit Behinderung immer noch nicht akzeptiert und aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Gerade in ärmeren und weniger aufgeklärten Familien schämen sich viele Eltern dafür, ein behindertes Kind zu haben und versuchen teilweise sogar, es zu Hause zu verstecken.

Die Auswirkungen davon bekommen wir auch bei uns in der Schule deutlich zu spüren: Vielen Kindern ist es peinlich, dass sie auf eine „Special School“ gehen und möchten nicht, dass andere davon erfahren. Auch in

der Stadt hat die Schule bei schlecht informierten Leuten nicht den besten Ruf,

so wurde eine Freundin

von mir zum Beispiel einmal gefragt, ob sie keine Angst habe mit „all den Verrückten“.

Ich hoffe wirklich, dass sich diese Situation in Zukunft verbessern wird und die Kinder nicht mehr aufgrund ihrer Behinderung diskriminiert werden. Dies ist auch ein Aspekt unserer Tätigkeit hier: Durch Aufklärung und Kommunikation ein kleines bisschen dazu beitragen, dass Menschen mit Behinderung als ganz normale Mitglieder der Gesellschaft akzeptiert werden.

In weniger als einem Monat geht es nun für mich wieder zurück nach Deutschland. Dem Ende meiner Zeit hier sehe ich mit gemischten Gefühlen entgegen, denn ich freue mich schon sehr auf zuhause, aber der Abschied wird mir wirklich schwer fallen und ich würde am liebsten alle „meine“ Kinder mitnehmen.

Bestimmt wird mir auch das Land Südafrika mit all seinen guten und schlechten Seiten fehlen, genauso gibt es aber auch vieles in Deutschland, das ich hier vermisse und erst jetzt richtig zu schätzen gelernt habe. Auf diese Dinge werde ich aber in meinem nächsten Bericht eingehen, den ich wohl in der Heimat schreiben werde.



































von Achim Krauskopf

erstellt am 30.Jun.2017 | 14:36 Uhr