Preetz : Freude bei Pendlern: B 76 voll im Zeitplan

Alle Arbeiten im Zuge der Sanierung der B 76 sind voll im Zeitplan. Die Staus auf der Umleitung sind nicht mehr so lang und die Autofahrer haben sich an die jetzige Verkehrssituation gewöhnt.

„Es war richtig die Vollsperrung in diesen Zeitraum zu legen“, sagte André Schümann von der Bauaufsicht des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV-SH) gestern. „Wir sind trotz der straffen Terminvorgaben voll im Zeitplan.“ Die Probleme der ersten Tage seien Vergangenheit. Sollten nicht noch unerwartete Schwierigkeiten aufkommen oder das Wetter nicht mitspielen, werden die Autofahrer voraussichtlich ab Anfang September an wieder die B 76 zwischen Preetz und Kiel befahren können.

Am Montag begannen die Arbeiten mit der Tragschicht an der Auffahrt von der B 202 auf die B 76 in Richtung Kiel. Anschließend werden die Schutzplanken montiert und die Markierungen aufgebracht. Ab Mitte August kann dann auch dieser Bauabschnitt wieder freigegeben werden, was zu einer weiteren Entspannung des Verkehrs beitragen wird.

Nach der Sperrung der Strecke Anfang Juli mit der Umleitung über das Rastorfer Kreuz war es in den ersten Tagen zu längeren Staus gekommen. „Viele Autofahrer mussten sich offenbar erst daran gewöhnen in Schwentinental unter der Brücke hindurchzufahren, um dann auf die B 76 in Richtung Kiel geleitet zu werden“, sagt André Schümann. Es seien weniger Pendler unterwegs.



von Alexander Steenbeck

erstellt am 03.Aug.2017 | 10:45 Uhr