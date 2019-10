Eutin : Freiwillige Feuerwehr trainiert im Eutiner Freibad

Bei Übung in der Dunkelheit kam erstmals Such-Drohne zum Einsatz.

Eutin | Reges Treiben herrschte am Freitagabend im Eutiner Freibad in Fissau. Die Freiwillige Feuerwehr war alarmiert worden, nachdem an zwei Stellen Feuer ausgebrochen war und einige Personen im und am Wasser gerettet werden müssen. Was die meisten unter den 46 Feuerwehrleuten zunächst nicht wussten: Es handelte sich „nur“ um eine Übung.

Um 19.30 Uhr trafen sich die Aktiven zu ihrem turnusgemäßen Ausbildungsabend im Feuerwehrhaus. Eine Viertelstunde später gab es Alarm. Wehrführer Jörg Böckenhauer und sein Team hatten sich ein besonderes Szenario ausgedacht, was auch angesichts der Dunkelheit recht anspruchsvoll war und die Rettungskräfte vor einige Anforderungen stellte. Die realitätsnahe Gestaltung übernahmen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Fissau/Sibbersdorf, die mit elf Personen für Rauch sorgten und sehr eindrucksvoll und lautstark die Opfer darstellten. Mit Malte Schult und Sebastian Geilen mussten – dick eingepackt in Neopren-Anzügen – zwei Kameraden ins kalte Wasser springen, um geborgen zu werden.

Wenige Minuten nach der Alarmierung trafen die Retter mit insgesamt acht Fahrzeugen und dem Rettungsboot am Einsatzort ein. Darunter auch der Drehleiterwagen, der für die Ausleuchtung des Geländes sorgte. Während sich das Rettungsboot schnell von der Einsatzstelle am Ruderclub näherte, machten sich Atemschutzträger an die Bergung der Opfer und die Bekämpfung der beiden Brandstellen. Dabei gingen die Feuerwehrleute zügig, aber ruhig, routiniert und besonnen vor. Während die meisten „Opfer“ schnell geborgen waren und versorgt wurden, galt eine Person als vermisst. Hierfür wurde eine Drohne mit Wärmebildkamera eingesetzt, die der Eutiner Hegering zur Verfügung gestellt hatte. Ihr fehlte zunächst ein GPS-Kontakt und konnte deswegen erst mit Verspätung starten. Routiniert steuerte Manuel Kramp das Fluggerät und fand schnell das vermeintliche Opfer am Strand der Badeanstalt. „Mit dem heutigen Einsatz prüfen wir, ob die Anschaffung einer eigenen Drohne für uns sinnvoll ist“, erläuterte der stellvertretenden Wehrführer Marcel Schramm.

Rund zwei Stunden dauerte der gesamte Einsatz, der der Feuerwehrleitung wertvolle Erkenntnisse brachte. Böckenhauer war von den Leistungen beeindruckt und zog ein positives Fazit: „Ich bin sehr zufrieden, zumal heute viele junge Kameraden zum Einsatz kamen. Das war alles sehr zielgerichtet und diszipliniert. Unser besonderer Dank gilt den Stadtwerken Eutin, die uns völlig unkompliziert das Gelände zur Verfügung gestellt haben“, sagte der Wehrführer. Pressesprecher Florian Wrage ergänzte: „Eine rundum gelungene Übung unter anspruchsvollen Bedingungen. Lediglich beim Schlauchmanagement und in der Kommunikation gibt es noch Verbesserungsbedarf.“