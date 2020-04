Eutin : Freitag ist der Tag der Zulassungen

Ein Fenster für Zulassungsdienste und Kraftfahrzeughändler, weiter aber keine Online-Zulassung für Privatpersonen.

von Achim Krauskopf

01. April 2020, 14:51 Uhr

Eutin | Vor einer Woche hat der Kreis Ostholstein entschieden, die wegen Corona geschlossene Zulassungsstelle für gewerbliche Zulassungsdienste und gewerbliche Kraftfahrzeughändler zu öffnen, aber stark eingeschränkt. Das bedeutet: Zulassungsanträge werden jeden Freitag, also auch morgen (3. April) zwischen 12 und 12.30 Uhr am Haupteingang der Kfz-Zulassungsstelle in der Eutiner Elisabethstraße in Empfang genommen. Privapersonen müssen sich noch gedulden, die erhoffte Online-Zulassung ist in Ostholstein noch nicht möglich.

Wie die Kreisverwaltung im folgenden ausführte, gelten folgende Regeln:

1. Gewerbliche Zulassungsdienste und gewerbliche Kraftfahrzeughändler können wenigstens fünf, maximal 15 Zulassungsvorgänge abgeben.

2. Den einzelnen Zulassungsvorgängen sind wie bisher auch entsprechende Vollmachten beizufügen.

3. Die Zulassungsvorgänge sind in einem geschlossenen Behältnis (Kennzeichentasche) zu übergeben.

4. Die eigene Gewerbsmäßigkeit ist durch eine Kopie der Gewerbeanzeige nachzuweisen und den Vorgängen einmalig beizufügen.

5. Die Kontaktdaten für die Abholung (Telefonnummer und/oder E-Mail) sind ebenfalls beizufügen.

6. Die jeweiligen Kennzeichen sind für jeden Zulassungsvorgang in der richtigen Größe beizufügen.

7. Die Verwaltungsgebühren können bei Abholung in einer Gesamtrechnung nur mit einer EC-Karte (keine Barzahlung / keine Kreditkarte) entrichtet werden.

8. Es werden nur vollständige und lesbare Vorgänge bearbeitet. Unvollständige und fehlerhafte Vorgänge gehen unbearbeitet zurück.

9. Die vorgenannten Regelungen gelten bis auf Weiteres nicht für folgende Zulassungsverfahren: Vorgänge in Amtshilfe, Technische Änderungen, Umschreibungen von außerhalb ohne Halterwechsel, Änderungen der Halterdaten, Wechselkennzeichen, Tageszulassungen, Vergabe Saisonkennzeichen und Rote Kennzeichen.

Von diesem Service unberührt sei die Landesverordnung gegen Corona, wonach Verkaufsstellen der gewerblichen Kraftfahrzeughändler bis auf weiteres geschlossen blieben. Es müsse sichergestellt sein, dass im Rahmen des Zulassungsverfahrens kein enger persönlicher Kontakt zum Kunden entstehe.

„Bitte achten Sie bei der Auswahl Ihres Zulassungskontingentes auf die Notwendigkeit des Zulassungsvorganges“, appelliert Landrat Reinhard Sager. Seine schon vergangene Woche geäußerte Hoffnung, dass die Zulassungsstelle auf ihrer Internetseite bald die Möglichkeit der Online-Abmeldung freischalten wird, hat sich allerdings noch nicht erfüllt. Zurzeit lasse sich nicht sagen, wann das Onlineverfahren komme, hieß es gestern.