Freie Wähler ziehen an der SPD vorbei

CDU wieder stärkste Fraktion / FWE liegt mit 22,2 Prozent noch vor SPD und Grünen / Bürgermeister prüft rechtliche Schritte gegen FWE-Kampagne

von Constanze Emde

06. Mai 2018, 17:50 Uhr

Die Mehrheiten haben sich in Eutin deutlich verschoben: Die Gewinner des Abends heißen Freie Wähler Eutin. Sie haben als vorläufiges Endergebnis 22,2 Prozent erreicht und sind damit hinter der CDU (31 Prozent) zweitstärkste Fraktion der Eutiner Stadtvertretung.

„Das zeigt, wie unzufrieden die Eutiner sind. Wir sind von 7,8 Prozent in 2013 so hoch gekommen. Das ist ein Riesenergebnis“, sagte Sigrid Jürß. Sie liegt im Wahlbezirk 4 stimmgleich mit dem CDU-Kandidaten Jan Tiekötter (beide 27,9 Prozent). Der Gemeindewahlausschuss wird in diesem Fall Mittwoch noch einmal zählen, bleibt es bei gleicher Stimmzahl, wird ausgelost, wer den Wahlkreis zugesprochen bekommt, so Büroleiter Andreas Lietzke. Malte Tech, der bekannteste Stadtvertreter der Freien Wähler, hatte nach eigener Aussage nicht damit gerechnet, so weit vor zu rücken: „Wir sind hochzufrieden.“ Claus Cordes (FWE) fügte hinzu: „Die Eutiner wollen eine Veränderung. Das wird mit diesem Ergebnis mehr als deutlich.“

Die CDU freute sich am Abend über elf Direktmandate. „Dass die Freien Wähler zweitstärkste Kraft werden, damit hätte ich nicht gerechnet, aber sie haben ihre Wähler mobilisiert bekommen“, sagte Matthias Rachfahl (CDU). Es habe viele Entscheidungen in den vergangenen fünf Jahren gegeben, die anstanden, aber nicht vergnügungssteuerpflichtig gewesen seien. „Da muss man damit rechnen, dass man auch Gegenwind bekommt“, so Rachfahl. Dieter Holst (CDU) bleibt Bürgervorsteher. Er gewann seinen Wahlkreis mit 45,5 Prozent (51 Stimmen). Malte Kuhr, mit 23 Jahren der jüngste CDU-Kandidat, gewann in seinem Wahlkreis (Charlottenviertel) die meisten Stimmen (195, das entspricht 42,2 Prozent) für die CDU.

Die beiden Grünen Christiane Balzer und Reinhard Sohns gewannen für ihre Fraktion zwei Direktmandate, insgesamt 19,5 Prozent: „Ich bin richtig froh, dass wir das geschafft haben. Deutlich besser als beim letzten Mal. Das bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagte Balzer, und fügte hinzu: „Ich bin sehr froh, dass es für die Schulsanierung gut aussieht.“

Die Stimmung bei den Sozialdemokraten war eine deutlich andere – kein einziges Direktmandat bekamen sie, fünf waren es noch 2013: „Das ist ein absolutes Desaster, eine reine Protestwahl“, nannte Gabriele Appel (SPD) das Wahlergebnis. Auch die Wahlbeteiligung mit 46,5 Prozent enttäuschte Appel: „Das ist eine Minderheitenregierung, es ist so schade, dass nicht mehr Bürger ihre Chance auf Mitbestimmung nutzen“, so Appel. „Es wird ein zähes Ringen werden, die Gefahr besteht, dass viel boykottiert wird“, mutmaßte Appel. Karlheinz Jepp (SPD) sah die 21,2 Prozent trockener: „Jetzt müssen die Freien Wähler Verantwortung übernehmen, das wird auch spannend.“

Jens-Uwe Dankert (FDP) zitterte gestern Abend kurz vor 22.30 Uhr noch mit seinen Fraktionskollegen, ob sie den Status einer Fraktion mit 6,1 Prozent noch halten können oder ob sie gar nicht mehr in Eutins Stadtvertretung sein werden. „Wir sind entsetzt über das Ergebnis der FWE, denn sie haben ihre Wähler getäuscht. Die Aktion am Samstag wird sich in der künftigen Zusammenarbeit innerhalb der Stadtvertretung widerspiegeln“, sagte Dankert.



FWE-Attacke zieht Anzeige nach sich





Für Diskussionsstoff – auf dem Marktplatz und bei Facebook – sorgte die erste Seite der Samstagsausgabe des Anzeigenblattes „Der Reporter“ sowie ein gleichlautendes Flugblatt, das Samstag im Stadtgebiet verteilt wurde: Die Stadtmanagerin Kerstin Stein-Schmidt wird darin namentlich angegriffen, der Bürgermeister „nur“ als Amtsperson, die FWE bezeichnet sich als „Anwalt Eutiner Bürger“ und führt darunter Wahlversprechen und -themen an. Vertreter aller Fraktionen zeigten sich entsetzt und empört, einige sagten, der verwendete „Sprech“ wie „Aufräumen“ und „an die Front“ erinnere sie an AfD-Jargon. Bürgermeister Carsten Behnk kündigte gestern rechtliche Schritte an: „Ich muss meine Mitarbeiterin schützen, sie arbeitet auf Weisung, ist keine Person der Öffentlichkeit. So etwas gehört sich absolut nicht.Hier wird die Verwaltung kritisiert, die gar nicht zur Wahl steht.“

Die Freien Wähler weisen unterdes die Verantwortung von sich: Es sei ein Sympathisant gewesen. „Das war so nicht mit uns abgesprochen, aber ich find’s trotzdem gut“, sagte Tech abends auf Nachfrage. Bei Facebook schrieb er zuvor von „unser Flyer“. Für Behnk gehört das zur Ermittlungsarbeit, die nun folgen werde.

Die FDP nannte das „eine unglaublich hinterhältige Aktion, die von den Wählern offenbar leider nicht erkannt wurde“, sagte Dankert. „Das ist absolut unter der Gürtellinie und widerspricht allen Gepflogenheiten des Umgangs miteinander“, sagte Balzer. Aufgrund dieser Art von Wahlkampf müsse man sich fragen, wer all das finanziert habe und ob die FWE am Ende wirklich so frei sei, so Balzer. Dieter Holst (CDU) zeigte sich empört über die Art und Weise der Publikation: „Das ist ein Pauschalangriff und es werden Dinge versprochen, die gar nicht zu halten sind. Das müssten die Wähler auch merken. Denn ich kann nicht die Einnahmen und die Ausgaben senken wollen und trotzdem die Investitionen steigern. Reiner Populismus.“