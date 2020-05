Eutin : Freie Wähler wollen die Fasaneninsel nicht

Bürgermeister legte nach verlorenem Prozess vor Baulandkammer Berufung ein. Gibt Stadtvertretung nun nachträglich das OK ?

Eutin | Die Stadt Eutin und die Kommunalpolitik stecken in einem Dilemma: Die Fasaneninsel als historisches Eiland und Wiege Eutins in städtischem Eigentum zu haben, war seit mehr als vier Jahren Antrieb für gerichtliche Auseinandersetzungen mit der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein vor der Baulandkammer am Kieler Landgericht. Der Gedanke, dort eine touristische Destination zu errichten, die seines Gleichen sucht, frohlockte. Aber aufgrund einer Vielzahl von Großprojekten hat die Verwaltung weder das Geld in der Portokasse für den Kauf, noch ein die Politik überzeugendes Nutzungskonzept, was mit dem unter Denkmalschutz stehenden Eiland geschehen soll.

Stadt Eutin verlor in erster Instanz vor Kieler Landgericht – Politik äußerte schon im Herbst Zweifel am Kaufinteresse

Nachdem die Stadt nun nach jahrelangem Hin und Her vor dem Kieler Landgericht im Februar verlor, entschied sich der Bürgermeister, Berufung beim Oberlandesgericht einzulegen (wir berichteten). Das politische Okay dafür konnte er sich offiziell nicht holen, da Corona alle Sitzungen strich. Doch sowohl zur Stadtvertretersitzung im März als auch in der nun angesetzten am morgigen Mittwoch ist fraglich, wie die Mehrheit sich entscheidet. Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Herbst und der immer größer werdenden Projektsummen wie beispielsweise für Schulneubauten, Feuerwehrgerätehaus oder der Sanierung der Schlossterrassen machten CDU, Grüne und Freie Wähler bereits deutlich, dass sie sich „jetzt“ keinen Kauf vorstellen könnten, zumal das so oft geforderte Nutzungskonzept und damit verbundende Folgekosten bislang immer noch fehlten. Im laufenden Verfahren, das merkte der Bürgermeister damals an, sei es nicht so ratsam, nach Jahren in einer Laune des Schnellschusses abzuspringen.

Insel kostet Eutin auf jeden Fall Prozesskosten – Kaufpreis fast doppelt so hoch, wie städtische Planung

Die Mehrheit schob die städtischerseits geplante Kaufsumme von rund 365.000 Euro auf das Ende des Maßnahmenplans ins Jahr 2023 und folgende. Dass das Geld bei der Marktentwicklung von Grundstückspreisen (Verkehrswertgutachten ist von 2013) und bei der in Rede stehenden Kaufsumme von 610.000 Euro nicht ausreichen würde, steht auf einem anderen Blatt.

Wenige Monate später aber verlor die Stadt im Kieler Urteil. Die neue Eigentümerin habe glaubhaft nachweisen können, alle Missstände zu beseitigen, sagte der Gerichtssprecher damals auf OHA-Nachfrage. Dies hatte die Kammer überzeugt und die Stiftung Naturschutz hoffte, das Urteil würde rechtskräftig werden, weil sie dann zum einen endlich Mittel für den eigentlichen Stiftungszweck hätte und zum anderen wüsste, dass auch auf dem Eiland alles im Einklang mit der Natur geschehe, denn darauf, so der Vorstand, sei beim Verkauf geachtet worden.

Freie Wähler stellen für Stadtvertretung den Antrag, Berufung zurückzuziehen

Ist ein Ende in Sicht? Die Freien Wähler wollen in der Stadtvertretung nun die Reißleine ziehen und beantragen die Rücknahme der eingereichten Berufung. Zum einen habe der Bürgermeister aus ihrer Sicht keine Legitimation der Stadtvertretung dazu gehabt und diese lediglich aus vorangegangenen haushaltspolitischen Entscheidungen gezogen, zum anderen seien schon jetzt immense Kosten aufgelaufen, die die Stadt zu tragen habe und ein Nutzungskonzept fehle immer noch, so der Freie-Wähler-Fraktionsvorsitzender Olaf Bentke.

Bürgermeister Carsten Behnk will nachträglich die Zustimmung für seine eingereichte Berufung erwirken

Die Legitimation versucht Bürgermeister Carsten Behnk mit einem Beschlussvorschlag der Verwaltung nachträglich zu bekommen. Darin heißt es: „Die Entscheidung zur Einlegung der Berufung und Fortführung der Rechtsstreitigkeit sollte aus Gründen der Rechtssicherheit noch durch Beschluss der Stadtvertretung abgesichert werden.“

Die Freien Wähler finden eine Weiterführung allein aus Kostengründen „grob fahrlässig“: „Eine ungewisse Kauf- und Investitionssumme im Millionenbereich ständen ins Haus. Dies wäre eine nicht nur grob fahrlässig verursachte Hypothek für den angeschlagenen städtischen Haushalt in diesen schwierigen Zeiten. Das uns auf Anfrage vorgelegte Nutzungskonzept der Stadt für die Insel verdient diesen Namen nicht. Die Öffnung für die Öffentlichkeit, das Einrichten von WCs und einem Kiosk sind noch kein

Konzept.“

Stadtvertretung berät am Mittwoch darüber

Ob die Stadtvertretung den jahrelange Rechtsstreit am Mittwoch, 20. Mai, ab 18 Uhr in der Sievert-Halle mit Mehrheitsbeschluss beendet oder nicht – zahlen muss Eutin auf jeden Fall neben den bisherigen Auslagen der Klägerin die Prozesskosten sowie die Kosten, die der Stiftung Naturschutz im Rahmen des vier Jahre andauernden Verfahrens entstanden sind.