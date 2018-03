Freie Wähler Eutin kritisieren ausgelegten Entwurf für Hotelbau

von Achim Krauskopf

19. März 2018, 15:32 Uhr

Schwere verbale Geschütze hat Malte Tech von den Freien Wählern Eutin (FWE) gegen Bürgermeister Carsten Behnk abgefeuert: Er sprach von Urkundenfälschung und vorsätzlicher Täuschung. FWE-Mitglied Sigrid Jürß spricht von „heimlicher Nachbesserung“.

Es geht um die Änderung des Bebauungsplanes 73 für einen Hotelbau an der Stadtbucht: Im Ausschuss für Stadtentwicklung am 1. Februar hatte – wie berichtet – Malte Tech den Entwurf heftig kritisiert. Als Mangel beschrieb er, dass eine Linie in dem Entwurf den Bau einer Terrasse fünf Meter über dem Grund zulassen würde, während Planer und andere Ausschuss-Mitglieder in dieser Linie die Höhenbegrenzung für eine ebenerdige Terrasse sahen.

Nach einem Beschluss von sieben gegen vier Stimmen ging die B-Planänderung in das Verfahren der öffentlichen Anhörung und wurde ausgelegt. Tech stellte daraufhin fest, dass der ausgelegte Plan nicht mit der Ausschussbeschlusslage übereinstimme und die Höhenangaben herausgenommen worden seien. „Damit haben Sie den Plan ohne Beschluss des Ausschusses vorsätzlich verändert und damit den Tatbestand der Urkundenfälschung erfüllt“, schrieb Tech an das Rathaus.

Jürß, selbst Juristin, erkennt in dem ausgelegten Planentwurf, dass der von Tech angemahnte Fehler bei der Höhenlinie nachträglich „klammheimlich korrigiert worden“ und die Höhenangabe in der Planzeichnung ganz herausgenommen worden sei. Zugleich gebe es weitere, im Ausschuss nicht besprochene Änderungen, darunter eine Reduzierung des Plangeltungsbereiches um 400 Quadratmeter. Sie halte es für „äußerst problematisch“, so Jürß, wenn ein B-Plan im Nachgang ohne Kenntnis der Ausschussmitglieder inhaltlich verändert werde. Zugleich stelle sich die Frage, ob auch „in anderen Fällen heimlich verändert und nachgesteuert“ werde.

Die Reaktion des Rathauses lautet: „Wir befinden uns hier in einem Aufstellungsverfahren. Es handelt sich um eine frühzeitige Beteiligung. Änderungen werden in diesem Stadium in den zuständigen Ausschüssen diskutiert. Ein rechtsverbindlicher B-Plan entspricht dem Ergebnis der Planaufstellung und berücksichtigt im Rahmen des Abwägungsprozesses die vorgebrachten Anregungen. Er steht erst am Ende des Planverfahrens.“

Bürgermeister Behnk betonte, dass ein fehlerhaftes Vorgehen nicht ersichtlich sei. „Das weisen wir klar zurück.“