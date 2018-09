Freie Plätze: Intensiv-Kurse im Herbsturlaub

von Constanze Emde

19. September 2018, 13:50 Uhr

Einen Kursus „Italienisch intensiv“ für Anfänger mit geringen oder länger zurückliegenden Kenntnissen bietet die Eutiner Volkshochschule vom 15. bis 19. Oktober an, jeweils von 8.30 bis 16.30 Uhr, freitags bis 13 Uhr. Neben Wortschatz und Grammatik werden auch landeskundliche und kulturelle Aspekte „zur Sprache“ kommen. Der Sprachkursus ist als Bildungsurlaub anerkannt, so dass Arbeitnehmer einen Anspruch auf Freistellung haben.

Wer plant den Urlaub in Spanien zu verbringen und sich sprachlich darauf vorbereiten möchte, hat in dem Kursus „Spanisch für den Urlaub intensiv“ von Montag, 8. bis Freitag, 12. Oktober, dazu die Möglichkeit. Dabei wird ein neues Veranstaltungsformat, nämlich der halbtägige Kursus, angeboten. Der Unterricht findet an fünf Tagen immer von 9 bis 12.30 Uhr statt. In dem Kursus wird es um die wichtigsten Ausdrücke gehen, um im Urlaub zurechtzukommen wie beispielsweise Grußformeln, nach dem Weg fragen, einkaufen, im Restaurant bestellen.

Weitere Informationen sowie Anmeldung erhalten Interessierte bei der Volkshochschule Eutin unter Tel. 04521/849880 oder ebenso im Internet unter www.vhs-eutin.de. Dort sind auch weitere zahlreiche Sprachkurse, die einmal wöchentlich angeboten werden, im neuen Programm der Volkshochschule einsehbar.