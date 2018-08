Kreis Ostholstein : Frauenhaus kommt nach Eutin

Der Kreistag genehmigt finanzielle Hilfe für einen Plan der Wohnungsbaugenossenschaft. Fertigstellung könnte Mitte 2020 sein.

von Achim Krauskopf

22. August 2018, 10:56 Uhr

Die Diskussion erfolgte wegen der Sensibilität des Themas unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber der Beschluss fiel einstimmig, wie der Ausschuss-Vorsitzende Timo Gaarz (CDU) anschließend verkündete: Der Haupt- und Finanzausschuss des ostholsteinischen Kreistags gab Dienstag grünes Licht für den Bau eines neuen Frauenhauses. Bauherrin wird die Wohnungsbaugenossenschaft (Wobau) Ostholstein sein, die das neue Frauenhaus allerdings nicht in Lensahn, sondern in Eutin bauen will. Ein Grundstück sei schon vorhanden, sagte Wobau-Geschäftsführer Fabian Weist dem OHA. Wenn alles glatt laufe, werde im Frühjahr 2019 Baubeginn und im Sommer 2020 Fertigstellung sein.

Sowohl die Kapazitäten als auch die räumliche Situation des ostholsteinischen Frauenhauses, das in Lensahn in einem 120 Jahre alten Gebäude untergebracht ist, waren in den vergangene Jahren im wachsenden Maß beklagt worden. „Es besteht dringender Handlungsbedarf“, hatte der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Burkhard Klinke, in einem Antrag seiner Fraktion an den Hauptausschuss geschrieben: „Im vergangenen Jahr musste das Frauenhaus 100 Frauen und 118 Kinder abweisen, so dass der Kreis seine familienpolitischen Aufgaben leider notgedrungen, fehlenden Kapazitäten geschuldet, nur eingeschränkt und damit bedauerlicherweise höchst unzulänglich wahrnehmen konnte. Unser Frauenhaus platzt aus allen Nähten und die zunehmende Unterbringungsenge schafft dringlich zu vermeidende Probleme, mit denen die Wohngemeinschaften und deren Zusammenleben weiter belastet werden.“

Den dringenden Handlungsbedarf sahen auch CDU und Grüne: „Da Ostholstein sehr dringend ein neues Frauenhaus benötigt, weil das bisherige Haus nicht mehr sanierungsfähig und insgesamt zu eng ist, um Frauen aus einer Gewaltsituation heraus die notwendige Rückzugsmöglichkeit zu bieten, wollen wir das Frauenhaus Ostholstein dabei unterstützen, so schnell wie möglich eine neue, angemessene Unterkunft zu erhalten,“ hieß es in einem gemeinsamen Antrag zum selben Thema.

Der einstimmig gefällte Beschluss des Ausschusses lautet: Der Kreis Ostholstein begrüße den Plan der Wobau, ein neues Frauenhaus zu bauen, und sei bereit, eventuell auftauchende Finanzierungslücken zu schließen. Dem Vernehmen nach will der Kreis bis zu 125 000 Euro zahlen. Dabei werde vorausgesetzt, dass der Neubau höchste energetische Standards erfülle. Der Landrat wird gebeten, finanzielle Hilfen beim Land vor allem für eine größere Kapazität des Hauses einzuwerben, da eine Förderung bislang nur für die Sanierung oder den Neubau von Frauenhäusern mit maximal 15 Plätze vorsieht,. Es gibt aber bundesweite Überlegungen, die Mindestkapazitäten von Frauenhäusern schon in absehbarer Zeit zu erhöhen.

Wie Fabian Weist weiter sagte, sind die Pläne der Wobau schon weit gediehen, seien wichtige Partner wie die Investitionsbank in die Vorbereitungen eingebunden worden. Da das Haus in Lensahn nicht mehr sanierungsfähig sei, werde es einen Neubau mit hochwertigen Energiestandards geben. Bislang stünden in Lensahn 230 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung, im neuen Haus in Eutin werde mit 400 Quadratmetern geplant. Es sei aber auch noch „Luft“ für höhere Kapazitäten, wenn es mehr als 15 Plätze werden können und sollen.

„Wir wollen den betroffenen Frauen so schnell wie möglich helfen“, betonte Weist, und das nicht nur mit einem neuen Haus. In Überlegung seien auch flankierende Maßnahmen, zum Beispiel eine Hilfe bei de Rückkehr von Frauen und ihre Kinder, die nicht mehr schutzbedürftig seien und keine Betreuung mehr brauchten, in den regulären Wohnungsmarkt. Für solche Frauen könnte die Wobau zum Beispiel eine Wohnung als erstes Domizil nach dem Frauenhaus bereit stellen.