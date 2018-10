Frauen-Yoga in Malente

von Achim Krauskopf

10. Oktober 2018, 11:20 Uhr

Der neue Yoga-Kursus „Women Yoga International“ von Annette Pannenbäcker startet Mittwoch, 17. Oktober, im Haus des Kurgastes. In Kooperation mit der Gemeinde Malente und der Volkshochschule Eutin bietet Yogalehrerin Annette Pannenbäcker einen Kursus für Frauen an. Das Angebot soll eine Weiterentwicklung zum bisherigen Kursus „Yoga für geflüchtete Frauen“ darstellen, der in den vergangenen zwei Jahren an der Volkshochschule angeboten wurde. Zehn Wochen lang können Frauen verschiedener Nationalität auch ohne Vorkenntnisse an dem Seminar teilnehmen. Für Pannenbäcker ist dieses neue Angebot ein Beitrag zur Integrationsarbeit und eine Gelegenheit für die Teilnehmerinnen, kulturelle Vielfalt erleben zu können.Von Mittwoch (17.) an findet der Kursus wöchentlich im Vortragszimmer des Hauses des Kurgastes von 16 bis 17.30 Uhr statt.

Die Teilnahme ist für alle Frauen, die in der Gemeine Malente und Umgebung wohnen, kostenlos. Weitere Informationen unter Tel. 04523/992044 oder 04521/8301979.