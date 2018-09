Frauen-Union: Claudia Petersen einstimmig im Amt bestätigt

von Michael Kuhr

27. September 2018, 14:01 Uhr

Vertrauen für den Kreisvorstand der Frauen-Union (FU) der CDU im Kreis Plön: Alle Kandidatinnen wurden auf der Jahresversammlung in Schwentinental unter der Leitung von Mechtilde Gräfin von Waldersee einstimmig gewählt. Vorsitzende bleibt Claudia Petersen aus Schönberg, Stellvertreterin Britta Peetz. Als Beisitzerinnen bestätigt wurden Kathrin Güldenzoph, Gabriele Kalinka, Petra Pluhar, Hanne Schlapkohl und Helma Tams. Neu in den FU-Kreisvorstand wurde Dorthe Levsen gewählt.

In ihrem Bericht über die vergangenen beiden Jahre hat die seit vier Jahren amtierende FU-Vorsitzende Petersen auf eine Reihe von Aktivitäten verwiesen: 15 Kreisvorstandsitzungen, Veranstaltungen zu den Themen Ehrenamt und Opferentschädigungsgesetz, verschiedene Initiativen zur besseren Entschädigung von Opfern sexueller Gewalt, mehrere Besuche der Kulturausstellung „Nordart“ in Büdelsdorf, ein Frauen-Frühstück in Schönberg, Grünkohlessen, aktive Mitarbeit in den Wahlkämpfen und auf den Delegiertentagen der Landes-FU mit eigenen Anträgen unter anderem zur Schulpolitik und zur Inklusion, die Themen Kita und Pflege, Erstellung eines FU-Flyers und eines Rezeptbuches gemeinsam mit Werner Kalinka. Dieses fand eine besonders starke Resonanz.

Die FU des Kreises Plön sprach sich dafür aus, dass für die Besetzung von Ämtern und Positionen Leistung, Geeignetheit, Einsatzbereitschaft und Erfolgsaussichten ausschlaggebend sein sollten. Weiter heißt es: „Nachweislich aller Lebenserfahrung können Frauen Ämter und Positionen gleich gut besetzen wie Männer. Über die Besetzung von Mandaten wird durch demokratische Meinungsbildung in Form von Wahlen entschieden. Es sollte davon Abstand genommen werden, Präferenzen für Kandidaten über das Geschlecht zu definieren. Fairness und Respekt sollten zu den elementaren Grundsätzen gerade auch bei innerparteilichen Entscheidungen wie öffentlichen Wahlen gehören. Frauen wie Männer dürfen im 21. Jahrhundert selbstbewusst und leistungsorientiert genug sein, um aufgrund eigener Persönlichkeit ihre Stärken zu definieren und zur Geltung zu bringen. Es wäre wünschenswert, wenn Mandate und Positionen das gesamte gesellschaftliche Spektrum möglichst breit widerspiegeln. Ob diese von einer Frau oder einem Mann besetzt werden, ist dabei zweitrangig. Das Geschlecht für sich kann nicht das entscheidende Kriterium sein.“

Über die Arbeit im Landtag informierte Landtagsabgeordneter Werner Kalinka (CDU): Die Kita-Reform mit rund 500 Millionen Euro Förderung durch das Land habe das Ziel geringerer Elternbeiträge, der Einstellung von weiteren Fachkräften und das Absenken der kommunalen Kosten, in der Schulpolitik eine Lehrerversorgung mit 100 Prozent, G 9 und eine Besoldung von A 13 für Grundschullehrer, die Stärkung der Familien, eine gute medizinische Versorgung, weitere Initiativen zur Stärkung der Pflege, mehr Innere Sicherheit, ein flexiblerer ÖPNV gerade auch im ländlichen Raum, die Sanierung von Straßen und Radwegen, die Sicherung des guten Standards von Natur und Umwelt. Das Thema Opferentschädigung sei bei einem Gespräch mit Justizministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack erörtert worden.