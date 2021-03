Frauentag am 8. März : Frauen in Ostholstein und Plön besonders stark von Folgen der Pandemie betroffen

Frauen in der Region sind besonders stark von Folgen der Pandemie betroffen. Gewerkschaft IG Bau kritisiert „Karrierefalle Minijob“.

Eutin | Sie kümmern sich stärker um Haushalt und Kinder, haben niedrigere Einkommen und müssen häufiger um ihren Job fürchten: Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März hat die Gewerkschaft IG Bau vor einem Rückschritt bei der Gleichberechtigung in Folge der Corona-Pandemie im Kreis Ostholstein gewarnt. „Insbesondere Minijobs werden in der Krise zu...

