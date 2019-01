Eutin : Frauen für Politik begeistern

Ministerin Sabine Sütterlin-Waack diskutiert mit Ostholsteinern im Eutiner Kreishaus über Gleichstellung.

von Alexander Steenbeck

16. Januar 2019, 17:20 Uhr

Eutin | Es ist viel erreicht worden, doch noch ist das Thema Gleichstellung nicht in allen Bereichen der Gesellschaft angekommen – Sabine Sütterlin-Waack, Schleswig-Holsteins Ministerin für Justiz, Verbraucherschutz und Gleichstellung, machte gestern im Kreishaus keinen Hehl daraus, dass noch viel getan werden müsse, bis Männer und Frauen wirklich gleichberechtigt leben und arbeiten.

Abhilfe könnte „die geschlechterspezifische Besetzung von Gremien“ sein, sagte Sütterlin-Waack. Dabei sei es nötig, auch über gesetzlichen Regelungen für paritätische Besetzungen nachzudenken.

Der Schlüssel für mehr Gleichberechtigung liege aber darin, Frauen für Politik zu begeistern. Die Ministerin blickte hierbei insbesondere auf die Kommunalpolitik. „Da weiß man, wofür man arbeitet“, sagte Sütterlin-Waack, die gleichzeitig einschränkte: „Trotz aller Bemühungen gibt es immer noch kleine Kommunen mit frauenfreien Gemeinderäten.“

Die Kieler Ministerin und CDU-Politikerin war auf Einladung des Kreisseniorenbeirats, des Gleichstellungsbeirats und des Arbeitskreises der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Ostholstein zu einem Vortrag über die Gleichstellungspolitik nach Eutin gekommen. Rund 40 Gäste aus Politik, Verwaltung und der Frauenarbeit verfolgten ihren Vortrag und diskutierten anschließend mit der Ministerin. Eine von ihnen war Marion Zabel (FDP), Mitglied des Gleichstellungsbeirats. Sie wies darauf hin, dass nicht alle Frauen die Chance hätten, sich kommunalpolitisch zu engagieren – wie Verkäuferinnen und Krankenschwestern, deren Arbeitszeiten sich mit Ausschusssitzungen häufig überschneiden. „Den Stein der Weisen hat aber noch niemand erfunden“, entgegnete Sütterlin-Waack.

Silke Meints, Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Ostholstein, sprach sich ebenfalls für eine paritätische Besetzung in der Kommunalpolitik aus. Sütterlin-Waack brachte die Idee in die Diskussion ein, bei Wahlen „den Wählern pro Partei jeweils eine Frau und einen Mann anzubieten“. Doch schränkte die 60-Jährige ein: „Damit wird der Wahlzettel aber auch komplizierter.“

Die Ministerin hatte viele Zahlen, Paragrafen und Themen rund um die Gleichstellung in ihren Vortrag gepackt. Und äußerte sich auch zur Lage der Frauenhäuser im Land – wobei im Kreis Ostholstein in Eutin ein Neubau entstehen soll; Baubeginn soll nach Angaben von Landrat Reinhard Sager im April sein.

Generell sei es „eine Schande, dass wir uns mit dem Thema Gewalt an Frauen beschäftigen müssen“, sagte Sütterlin-Waack und wies auf das 3,6 Millionen schwere Investitionsprogramm für die Frauenhäuser im Land und das 30 Plätze große Notfallprogramm hin.

Die Gleischstellungsbeauftragte der Stadt Bad Schwartau, Tanja Gorodiski, entgegnete in Sachen überfüllter Frauenhäuser jedoch, dass das Problem bei bezahlbarem Wohnraum zu suchen sei. „Kann das Land nicht Grundstücke freigeben?“, wollte Gorodiski von der Ministerin wissen. Sütterlin-Waack verwies auf die vielen Auflagen beim Bauen und dass die Wohnraumsituation unterschiedlich im Land verteilt sei. „Aber nicht jede Frau, die Gewalt erlebt hat, will nach Süderbrarup“, sagte Sütterlin-Waack augenzwinkernd. Landrat Sager mahnte in Sachen Wohnungsbau an, dass die Flut an Vorschriften zurückgedrängt werden müsse. „Wir sind Weltmeister der Vorschriften. Da muss etwas passieren. Wir brauchen Wohnungen.“ Auch weitere Redebeiträge zeigten die Hoffnung, dass sich die Platzverhältnisse in den Frauenhäusern dann entspannen würden.

Fünf hauptamtliche und

elf ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte bei zwei aktuell unbesetzten Stellen – die Ministerin lobte in ihrem Vortrag Ostholstein. In Sachen Gleichstellung sei der Kreis „vorne mit dabei“, so Sütterlin-Waack. Die Ministerin, selbst langjährige Kommunal-Politikerin, plädierte dafür, „vernünftige Rahmenbedingungen vor allem für die ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten zu schaffen“ und sprach dabei über angemessene Aufwandsentschädigungen, eigene Arbeitsplätze und geregelten Zugang zu Sitzungsvorlagen und Co.