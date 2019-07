Polizei sucht nach Hinweisen : Frau in Bad Schwartau vermisst

Carolin S. wird seit Sonntag vermisst, sie braucht Hilfe.

von shz.de

22. Juli 2019, 12:13 Uhr

Bad Schwartau | Folgende Suchmeldung hat die Polizei veröffentlicht: Gesucht wird Frau Carolin S. aus Bad Schwartau. Die 35-Jährige wird seit Sonntagnachmittag, 21. Juli, vermisst. Sie brauche dringend Hilfe.

Sie ist etwa 1,55 bis 1,60 Meter groß, kräftig und hat rote Haare und Brillenträgerin. Frau S. trägt schwarze Leggings und darüber ein blaues Kleid mit weißen Blümchen.

Hinweise werden an die Kriminalpolizei in Bad Schwartau erbeten unter Rufnummer 0451/220750 oder an jede andere Polizeidienststelle oder an die zentrale Nummer 110.

