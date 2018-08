Fotoschau in der Eutiner Kreisbibliothek

von Alexander Steenbeck

28. August 2018, 15:19 Uhr

Landschaften, Tiere, Menschen, Gebäude: Der Fotokreis Eutin präsentiert ab Sonnabend, 1. September, einen bunten Querschnitt von Arbeiten von gleich sechs Vereinen aus Schleswig-Holstein – und zwar dem Fotoclub Schleswig, dem Foto-Forum Lübeck, der Photographischen Gesellschaft Lübeck, dem Fotoclub Kiel, dem Kieler Fotowerk und dem Fotokreis Eutin. In der Ausstellung werden 78 Fotoarbeiten gezeigt. Die Bandbreite erstreckt sich von Makroaufnahmen über Portraits und Landschaftsaufnahmen bis hin zur experimentellen Fotografie. Die Fotoausstellung ist bis zum 27. Oktober in der Kreisbibliothek Eutin zu sehen. Eröffnet wird sie am Samstag, 1. September, um 10.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.