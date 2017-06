Fotografierverbot in immer mehr Bädern

Die Freibadsaison hat begonnen. Während überall die Hüllen fallen, steigt die Furcht vor Handy-Spannern. Zahlreiche Bäder haben ein Fotoverbot verhängt. Im Freibad am Großen Eutiner See ist ein Fotografierverbot schon vergangenes Jahr in die Baderegeln aufgenommen worden – vorsorglich. Bislang seien noch keine Probleme bekannt geworden, sagte Christian Kulessa von den Stadtwerken.

Im Waldschwimmbad Lensahn wird mit dem Aufstellen einer neuen Hinweistafel in Kürze ein Fotografierverbot erfolgen. „Ich habe eine sehr gut verständliche Tafel mit entsprechenden Regeln und Verboten in Lüneburg gesehen und für unser Bad bestellt“, sagte Bürgermeister Klaus Winter.

Für das Freibad am Malenter Dieksee gibt es noch keine Entscheidung, „wir hatten aber auch noch keine Vorfälle oder Beschwerden“, sagt Bürgermeisterin Tanja Rönck. Das Thema stehe aber auf der Tagesordnung.

Und was ist mit Eltern, die zum Beispiel die ersten Schwimmversuche ihrer Sprößlinge oder tollkühne Hüpfer vom Sprungbrett verewigen wollen? „Wer vorher mit dem Bademeister spricht, wird keine Probleme bekommen“, sagten Horst Winter und ChristianKulessa unisono. Ähnlich wird in Grömitz, Bad Schwartau, Pinneberg und Itzehoe und Kiel verfahren. In der Landeshauptstadt droht bei Missachtung sogar Hausverbot, erklärte Stadtsprecher Arne Ivers.

Hamburgs Bäder hatten bereits vor einem Jahr die Notbremse gezogen. Aus gutem Grund: Anders als mit Fotoapparaten ist das Ablichten per Handykamera heute ein Kinderspiel und bleibt meist unbemerkt. Schon kurze Zeit später landen heimlich aufgenommene Bilder über die sozialen Netzwerke im Internet. Außerdem sind viele moderne Handys heute wasserdicht.

Aber: Viele Gäste wollen nicht nur schwimmen, sondern auch lesen, bringen ein Tablet oder E-Book mit. In Flensburg werden die Kameralinsen mit Leukoplast zugeklebt. In anderen Bundesländern laufen Versuche mit einem Spezial-Aufkleber, den die Badegäste auf die Kameralinse der Smartphones kleben müssen. Wird der Aufkleber abgezogen, löst er sich auf. Stickerlose Handys werden dann vom Personal als illegal eingezogen oder es wird der Fotospeicher gelöscht.

von Achim Krauskopf

erstellt am 01.Jun.2017 | 15:59 Uhr