Fotografieren: Grundlagen für Fortgeschrittene

von Michael Kuhr

24. September 2018, 23:02 Uhr

Grundlagen-Auffrischung und Kameraeinstellungen, bewusstes Gestalten mit der Blende und dynamisches Festhalten bewegter Motive mit unterschiedlichen „Belichtungszeittechniken“ – darum geht es im Fotoworkshop am Sonnabend, 13. Oktober, 10 bis 18 Uhr in der Akademie am See auf dem Koppelsberg mit dem Fotografen, Trainer und Buchautor Michael Nagel. Das bewusste Sehen und Entdecken eines Motivs sowie die gestalterische Umsetzung mit Blende und Verschlusszeit stehen im Vordergrund dieses Kreativ-Workshops. Info und Anmeldung unter Tel. 04522/7415-0, per E-Mail an kontakt@akademie-am-see.net.