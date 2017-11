Bösdorf : Fortunen ehren ihre Sportler

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Michael Kuhr

erstellt am 05.Nov.2017 | 17:44 Uhr

54 Jahre lang war Heinz Lotzin Spartenleiter Skat im SV Fortuna Bösdorf. 55 Vereinstitel spielte er aus, holte selbst 14 davon. Bei der Sportlerehrung der Vereins- und Landesmeister am Freitagabend verabschiedete sein Nachfolger Sascha Weck den 84-Jährigen mit einem Präsentkorb, einem gerahmten Plakat der Vereins- und Gemeindemeistertitel und einem Tankgutschein, damit Lotzin von seinem neuen Wohnort Schwartbuck jederzeit nach Bösdorf kommen kann.

An diesem Abend regnete es Medaillen für 86 erfolgreiche Absolventen des Sportabzeichens in 2017. Besonders viele Jahre sind Vorsitzender Hans-Werner Dose und seine Frau Brigitte dabei: Er legte zum 53. Mal das Sportabzeichen in Gold ab, sie zum 51. Mal. In Abwesenheit des Landesmeisters Holger Wollny, der am Wochenende bei den Military Weltmeisterschaften im Crosslauf in Ungarn weilte, würdigte das geschäftsführende Vorstandsmitglied Stephan Mohr dessen sportliche Erfolge: Marathon-Vizelandesmeister, Landesmeister Halbmarathon, Deutscher Meister Marathon.

Pokale gingen an die Sportler des Jahres 2017: Ole Kerstan und Helena Melzer (Jugend), Ramona Mielke und Ralf Kerstan (Erwachsene) sowie Elke Oellermann und Günter Sackner (Senioren). Voraussetzung für diese Ehrung sind nach Doses Worten nicht einzelne Leistungen, sondern Vielseitigkeit. „Man sollte die Bedingungen für das Deutsche Sportabzeichen erfüllt und sich in mehreren Disziplinen betätigt haben.“ Demgemäß wurden geehrt: Ramona Mielke (Nordic Walking, Kniffeln, Schießen, Minigolf), Ralf Kerstan (Skat, Schießen, Minigolf, Fußball), Elke Oellermann (Nordic Walking, Minigolf, Schießen), Günter Sackner (Radwandern, Wandern, Minigolf, Fußball, Walking), Ole Kerstan (Fußball, Minigolf, Schießen), Helena Melzer (Fußball). Die 17-Jährige absolviert seit 3. September noch bis Ende Februar ihre Schulzeit in Kanada und spielt seit Oktober 2014 Fußball. „Mit erst 17 Jahren ist Helena ein Energiebündel, die Zuverlässigkeit in Person, die trotz vieler anderer Termine locker und entspannt in der Lage ist, sich selbst perfekt zu organisieren. Obwohl früh feststand, dass sie nur die Vorbereitung für die laufende Saison absolvieren kann, sah sie keinen Grund, diese nicht in vollem Umfang, nämlich Training, Trainingslager, Vorbereitungsspiele und Sommerfest mitzumachen“, würdigte Mohr die junge Sportlerin. Dose stellte für 2018 zwei neue Sportangebote in Aussicht. Ab Januar starten Kinderturnen und Mutter-Kind-Turnen mit einer professionellen Übungsleiterin.